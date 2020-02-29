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Ders için üretmeye başladıkları mantarı ilçeye satıyorlar

MARDİN'in Derik İlçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri, tarım dersi için okulun bodrum katında öğretmenleriyle birlikte üretmeye başladıkları istiridye mantarını ilçeye satıyor.
 29 Şubat 2020 18:43
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Ders için üretmeye başladıkları mantarı ilçeye satıyorlar

MARDİN'in Derik İlçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri, tarım dersi için okulun bodrum katında öğretmenleriyle birlikte üretmeye başladıkları istiridye mantarını ilçeye satıyor. Günde ortalama 200 kilo mantar üreten öğrenciler ve öğretmenleri emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 700 öğrencisi bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü'nün 80 öğrencisi, okulun 60 metrekarelik bodrum katında 2 aylık çalışma sonucunda günde 200 kilo istiridye mantarı üretmeye başladı. Derik ilçesinde ilk defa öğrenciler tarafından üretilen istiridye mantarı, bakkal ve marketlerde kilosu 15 TL'den satışa çıkarıldı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, ilçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman ve ilçe Tarım Müdürü, üretim yapılan alanı ziyaret etti. Üretilen mantar incelendi, çalışmalar hakkında bilgi alındı.

'ALICISI ÇOK'

Üretim yapan öğrencilerden Dilan Dağlık, "Tarım dersi ile ilgili bu işe başladık. Günde ortalama 200 kilogram mantar üretimi yapıyoruz. Öğretmenlerimiz bize ders anlatıyordu. Şimdi bunları birebir yaşıyoruz. Bizde çok mutluyuz, Derik halkı da çok mutlu. Mantarımızın alıcısı da çok" dedi.

Tarım bölümü öğrencisi Sedat Çağlayan da, "Önce teori yapıyorduk faydası yoktu. Fazla aklımızda kalmıyordu. Şimdi mantarları üretiyoruz. Daha çok aklımızda kalıyor" diye konuştu.

'EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK'

Tarım Dersi Öğretmeni Şeyda Güder ise üretim ile ilgili bilgi vererek, şunları kaydetti:

"11'inci sınıf öğrencilerimizle başladığımız projeyle istiridye mantarlarını okulumuzun bodrum katında poşetler içerisinde üretmeye başladık. Öğrencilerimizle ortaklaşa bu konuda yaptığımız bu işe baş koyduk. İnandık ve başardık. Daha güzel işlerde yapacağımıza inancımız sonsuz. 80 öğrencimiz var. Günde yaklaşık 150- 200 kilogram kadar istiridye mantarı çıkarabiliyoruz. Bu emeklerimizin karşılığını gördüğümüz için çok mutluyuz."
DHA
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