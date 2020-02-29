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Ardahan ile Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Ardahan ve Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamaya yol açtı.
 29 Şubat 2020 19:40
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Ardahan ile Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Ardahan ve Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamaya yol açtı.

Ardahan'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar dağı mevkisinde yoğun karla birlikte etkili olan sis görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Bölgede Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.

Sürücülerden Gürbüz Çakabay, AA muhabirine, kar yağışının akşama doğru başladığını belirerek, "Böyle devam ederse zincir kullanmak gerekecek. Çünkü kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor." dedi.

- Kars

Kars'ta kar yağışı, Kars-Ardahan ve Kars-Iğdır kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.
Anadolu Ajansı
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