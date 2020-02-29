Ardahan ile Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
Ardahan ve Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamaya yol açtı.
|29 Şubat 2020 19:40
|Yazdır
Ardahan ve Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamaya yol açtı.
Ardahan'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar dağı mevkisinde yoğun karla birlikte etkili olan sis görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Bölgede Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.
Sürücülerden Gürbüz Çakabay, AA muhabirine, kar yağışının akşama doğru başladığını belirerek, "Böyle devam ederse zincir kullanmak gerekecek. Çünkü kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor." dedi.
- Kars
Kars'ta kar yağışı, Kars-Ardahan ve Kars-Iğdır kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Şehit 4 askerin daha naaşı memleketlerine uğurlandı
29 Şubat 2020 20:03
|Edirne'ye gitmek isteyen Suriyeliler otogarda bekliyor
29 Şubat 2020 19:52
|Jandarma, 706 depremzedenin evini taşıdı
29 Şubat 2020 18:28
|İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi
29 Şubat 2020 18:04
|Ege Denizi ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
29 Şubat 2020 17:23
|THY, 2-31 Mart arasındaki İtalya seferlerinde düzenleme
29 Şubat 2020 17:18
|Yunan askerleri, göçmenleri döverek Türkiye'ye gönderdi
29 Şubat 2020 17:13
|Düzensiz göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürüyor
29 Şubat 2020 15:23
|Şehit 4 askerimizin ailelerine de acı haber verildi
29 Şubat 2020 15:15
|Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
29 Şubat 2020 15:11