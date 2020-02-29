Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.
|29 Şubat 2020 19:44
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