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Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.
 29 Şubat 2020 19:44
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Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Ruhani'nin görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Anadolu Ajansı
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