Trabzonspor 5 golle geri döndü!
|29 Şubat 2020 19:48
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Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 5-2 üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakilalar (İlk yarı)
11. dakikada Sasse'nin pasıyla topla buluşan Boldrin'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
17. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağından topu önüne alan Boldrin'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada Ndiaye'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Guilherme'NİN kaleye gönderdiği topu Talbi kornere gönderdi.
36. dakikada sağ taraftan gelişen Çaykur Rizespor atağından ceza sahası içinde Milan Skoda'nın pasıyla kale sahasında topla buluşan Melnjak meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Cem Satman xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi x, Hüseyin Türkmen x, Da Costa x, Novak x, Obi Mikel x, Sosa x, Guilherme x, Ndiaye x, Ekuban x, Sörloth x
Yedekler: Erce Kardeşler, Nwakaeme, Abdulkadir Ömür, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Talbi xx, Fernandes xx, Melnjak xx, Oğuz xx, Diomande xx, Aminu xx, Boldrin xx, Sasse xx, Milan Skoda xx
Yedekler: Zafer, Aberhoun, Abdullah Durak, Uğulcan Çağlayan, Samudio, Denys Garmash, Burak Albayrak, Tunay Torun, Alberk Koç, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Meljank (dk. 36) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 5-2 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakilalar (İkinci yarı)
59. dakikada Sosa'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta, ceza sahası içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
61. dakikada Sörloth'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
66. dakikada Sosa'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte topu iyi yükselen Da Costa meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın sağından filelere gönderdi. 1-1
70. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında kale sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Ekuban, kaleci Gökhan'ın solunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
76. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme, Fernandes'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına gelen nSosa, kaleci Gökhan'ın solundan meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1
86. dakikada Sörloth'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme, kaleci Gökhan'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1
90+2. dakikada Obi Mikel'in eline çarpan topu VAR'da izleyen hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Milan Skoda, topu ağlara göndererek takımının ikinci golünü kaydetti. 4-2
90+3. dakikada Nwakaeme'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin düzgün vuruşunda meşin filelere gitti. 5-2
Stat: Medical Park
Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Cem Satman xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xxx, Hüseyin Türkmen xxx, Da Costa xxx, Novak xxx, Obi Mikel xxx, Sosa xxx (Abdulkadir Ömür dk. 87 ?), Guilherme x (Nwakaeme dk. 46 xx), Ndiaye xxx, Ekuban xxx (Abdulkadir Parmak dk. 85 ?), Sörloth xxx
Yedekler: Erce Kardeşler, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Bilal Başacıkoğlu, Serkan Asan
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Moroziuk x, Talbi xx, Fernandes xx, Melnjak xx, Oğuz x (Oğulcan Çağlayan dk. 86 ?), Diomande xx, Aminu x (Tunay Torun dk. 65 x), Boldrin xx, Sasse x (Samudio dk. 73 x), Milan Skoda xx
Yedekler: Zafer, Aberhoun, Abdullah Durak, Denys Garmash, Burak Albayrak, Alberk Koç, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Meljank (dk. 36), Skoda (dk. 90+2 pen.) (Çaykur Rizespor), Da Costa (dk. 66), Ekuban (dk. 70), Sosa (dk. 76 pen.), Nwakaeme (dk. 86), Ndiaye (dk. 90+3) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Obi Mikel (dk. 90+2) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Kamil Ahmet Çörekçi, Obi Mikel (Trabzonspor), Aminu, Diomenda (Çaykur Rizespor)
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