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Şehitlerin isimlerini söylerken, sözler boğazında düğümlendi

Konyaspor - Kasımpaşa maçı öncesi Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimlerini okuyan stat spikerinin gözyaşlarına hakim olamaması, tribündeki taraftarları duygulandırdı
 29 Şubat 2020 19:58
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Şehitlerin isimlerini söylerken, sözler boğazında düğümlendi

Süper Lig'in 24. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler anıldı.

Karşılaşma öncesi stada gelen binlerce taraftar, ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe sevgi gösterisinde bulundu.

Tribünleri bayraklarla donatan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. Stadın kuzey, güney ve maraton tribünlerinde dev Türk bayraklarıyla donatılırken "Yine cennet koktu her yer" pankartı açıkladı.

Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimlerini okuyan stat spikerinin gözyaşlarına hakim olamaması, tribündeki taraftarları da duygulandırdı.

Sözleri boğazına düğümlenen ve konuşmakta güçlük çeken spiker, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Şehitlerin isimlerinin okunmasına taraftarlar, "Burada" diye karşılık verdi. Yapılan sosyal medya paylaşımında ise, "Unutursak kalbimiz kurusun!" ifadelerine yer verildi.
Memurlar.Net
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