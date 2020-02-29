Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
|29 Şubat 2020 19:56
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ederek, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.
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