Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 1 kişi gözaltında
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
|29 Şubat 2020 20:13
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.T'nin, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen polis S.T'yi gözaltına aldı.
S.T, emniyet müdürlüğüne getirildi.
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