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Tır devrildi, sıfır kilometre araçlar hurdaya döndü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrikadan yeni çıkan sıfır kilometre otomobilleri taşıyan tır devrildi. Yola saçılarak büyük hasar gören yeni araçlar, kullanılamaz hale geldi.
 29 Şubat 2020 20:28
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Tır devrildi, sıfır kilometre araçlar hurdaya döndü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Oyak Renault Fabrikası'ndan yeni çıkan sıfır kilometre otomobilleri taşıyan tır devrildi. Yeni araçlar yola saçılarak büyük hasar gördü.

Bursa-İstanbul kara yolunun Dürdane mevkiinde Oyak Renault fabrikasından çıkan sıfır kilometre araçları taşıyan tır rampadan inerken yan yattı. Kazada tır sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, tırdan düşen sıfır kilometre araçlar kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Bazı vatandaşlar yolun bir an önce açılması için otomobilleri kendi araçlarına bağlayarak yuvarlandıkları yerden çıkarttı. Kaza yerinde çok sayıda polis ve jandarma ekibi görev alırken, büyüklü küçüklü kurtarıcılar yolun bir an önce açılması için yağmur altında mücadele verdi. Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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