1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mustafa Şentop paylaştı! Şehit ağabeyinden yürek yakan sözler

TBMM Başkanı Şentop:- "Bu tür acıları bize yaşatanlardan hesabını sorabilecek güce sahibiz. Bunun için gerekenler zaten yapıldı. Bundan sonra da yapılmaya devam edecektir"- Şehidin ağabeyi Suat Kara:- "Rasulayn harekatında kardeşim yaralandı. Geldi ve tekrar gitti. Geri dönmek istedi, isteseydi gitmezdi ama silah arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi"
 29 Şubat 2020 20:38
Yazdır
Mustafa Şentop paylaştı! Şehit ağabeyinden yürek yakan sözler

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Kara'nın (24) naaşı, Büyük Yoncalı Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Aziziye Mahallesi'ndeki Yeni Cami'ye götürüldü.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çerkezköy 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri Candan Yüceer ile İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin annesi Hinar ve babası Kemal Kara, oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı.

TBMM Başkanı Şentop, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, memleket adına acı bir gün yaşadıklarını ifade etti.

Farklı şehirlerde şehitler olduğunu belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Kalplerimize, yüreklerimize acı ateş düştü. Bu acıyı ancak Cenabıhakk'ın vereceği rahmet durdurabilir. Böyle şerefli, izzetli bir ölümü Canabıhak herkese nasip etsin. Milletimiz, devletimiz büyük. Bu tür acıları bize yaşatanlardan hesabını sorabilecek güce sahibiz. Bunun için gerekenler zaten yapıldı. Bundan sonra da yapılmaya devam edecektir. Bizim şehitlerimizdeki vatan, millet ve Allah sevgisi, sevdası, ailelerimizdeki metanet ve sabır olduğu sürece milletimizin, devletimizin geleceğinde hiçbir endişemiz, ümitsizliğimiz olamaz. Kardeşimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum."

Şehidin ağabeyi Suat Kara ise bugünü kendilerine "düğün günü" ilan ettiklerini söyledi.

Kardeşinin kandil gecesi şehit olduğunu anımsatan Kara, şöyle konuştu:

"Elhamdülillah bir cuma gecesiydi. Bunlar çok büyük nimetlerdir. Her babayiğide nasip olacak şeyler değildir. Benim kardeşim, büyük küffarla mücadele ederken şehit oldu. PKK, YPG gibi arta kalmışlarla değil, küffarın düşmanın büyüğü ile mücadele ederken şehit oldu. Rasulayn harekatında kardeşim yaralandı. Geldi ve tekrar gitti. Geri dönmek istedi, isteseydi gitmezdi ama silah arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi." dedi.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü İsmail İpek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkentliler İdlib şehidinin evine bayraklarla yürüdü
29 Şubat 2020 21:13		 Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı'nın naaşı Samsun'a getirildi
29 Şubat 2020 21:08
Asker izin vermedi, göçmenler nehir ortasında kaldı
29 Şubat 2020 20:58		 Yunanistan'dan göçmenlere gaz bombasıyla müdahale
29 Şubat 2020 20:48
İdlib'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret
29 Şubat 2020 20:43		 Şehit 4 askerin daha naaşı memleketlerine uğurlandı
29 Şubat 2020 20:03
Edirne'ye gitmek isteyen Suriyeliler otogarda bekliyor
29 Şubat 2020 19:52		 Ardahan ile Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
29 Şubat 2020 19:40
Jandarma, 706 depremzedenin evini taşıdı
29 Şubat 2020 18:28		 İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi
29 Şubat 2020 18:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:47 - Selçuk Bayraktar da sınır bölgesinde İdlip bölgesinde21:42 - MSB: Esad rejiminin bin 877 unsuru etkisiz hale getirildi21:33 - ABD'de koronavirüs bağlantılı ilk ölüm gerçekleşti21:28 - SİHA'ların rejime verdiği zarar PKK yandaşlarını korkuttu21:23 - Bakan Soylu, sınırı geçen göçmenlerin sayısını açıkladı21:18 - Atina NATO itirazını geri çekti21:13 - Başkentliler İdlib şehidinin evine bayraklarla yürüdü21:08 - Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı'nın naaşı Samsun'a getirildi21:03 - Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı20:58 - Asker izin vermedi, göçmenler nehir ortasında kaldı
20:53 - İran'dan Türkiye'ye 'Rusya'sız Suriye zirvesi' teklifi20:48 - Yunanistan'dan göçmenlere gaz bombasıyla müdahale20:43 - İdlib'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret20:38 - Mustafa Şentop paylaştı! Şehit ağabeyinden yürek yakan sözler20:33 - Gürcistan'da korona virüsü vakası 3'e yükseldi20:28 - Tır devrildi, sıfır kilometre araçlar hurdaya döndü20:23 - Çavuşoğlu: Pompeo ile İdlib'deki son durumu değerlendirdik20:18 - İdlib'de İran destekli 21 terörist öldürüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin aldığı korona virüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kamerada
Erdoğan'dan Suriye'deki saldırılar için ilk açıklama
Deprem bölgesinde görev yapan personele tazminat
'Şu an Rusya'ya Boğazları kapatamayız'
Belediyelere, sürgün yetkisi veren yönetmelik maddesi yürürlükten kaldırıldı
Motorin ve benzine ÖTV ile zam yapıldı
Erdoğan: Kapıları açtık, kapatmayacağız
Eski Bakanlardan Volkan Bozkır'a yeni görev
Rusya: Tansiyonu düşürmek için Türkiye ile anlaştık
Avrupa'nın korktuğu başına geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben genelkurmay cumhurbaşkanı Başbakanınızım 1
28.02.2020 alex de souza tweeti 2
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 2
Bağırarak konuşmak 2
27.02.2020 başakşehir vs sporting lizbon maçı 2
27.02.2020 idlib'te 9 askerimizin şehit olması 12
Suriyeli mültecilere avrupa kapıları açıldı 14
ice man 1
zalgiris kaunas 1
petito ayıcık 2
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam