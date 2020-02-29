Asker izin vermedi, göçmenler nehir ortasında kaldı
Edirne'den Yunan askerinin geçişlerine izin vermediği 3 düzensiz göçmen, botlarının havasının inmesi sonucu Meriç Nehri'nin ortasında kaldı.
|29 Şubat 2020 20:58
|Yazdır
Edirne'den Yunan askerinin geçişlerine izin vermediği 3 düzensiz göçmen, botlarının havasının inmesi sonucu Meriç Nehri'nin ortasında kaldı.
Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor.
Doyran köyünde 3 düzensiz göçmen, botla Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmeye çalıştı.
Nehrin karşı kıyısında bekleyen Yunan askerleri, göçmenlere geri dönmelerini söyleyerek havaya uyarı atışı yaptı.
Geri dönmeye çalışırken botlarının havası inen göçmenler, nehrin ortasında kaldı. Bulundukları yerde bir süre bekleyen göçmenler, botla yanlarına gelen arkadaşları tarafından kıyıya çıkarıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Başkentliler İdlib şehidinin evine bayraklarla yürüdü
29 Şubat 2020 21:13
|Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı'nın naaşı Samsun'a getirildi
29 Şubat 2020 21:08
|Yunanistan'dan göçmenlere gaz bombasıyla müdahale
29 Şubat 2020 20:48
|İdlib'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret
29 Şubat 2020 20:43
|Mustafa Şentop paylaştı! Şehit ağabeyinden yürek yakan sözler
29 Şubat 2020 20:38
|Şehit 4 askerin daha naaşı memleketlerine uğurlandı
29 Şubat 2020 20:03
|Edirne'ye gitmek isteyen Suriyeliler otogarda bekliyor
29 Şubat 2020 19:52
|Ardahan ile Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
29 Şubat 2020 19:40
|Jandarma, 706 depremzedenin evini taşıdı
29 Şubat 2020 18:28
|İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi
29 Şubat 2020 18:04