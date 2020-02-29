Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti.
|29 Şubat 2020 21:03
|Yazdır
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda alınan 5-2'lik Trabzonspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasını kendilerine ilettiğini söyledi.
Hasan Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili hocamız Rize'nin çocuğu İsmail Kartal istifasını bildirdi. Hocamız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Beraber olduğumuz süre içerisinde sorunsuz, birlik ve beraberlik içinde bir dönem geçirdik. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
İsmail Kartal yönetiminde yeşil-mavili ekip, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 24 puan topladı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Şehitlerin isimlerini söylerken, sözler boğazında düğümlendi
29 Şubat 2020 19:58
|Trabzonspor 5 golle geri döndü!
29 Şubat 2020 19:48
|Amatör maçta yumruklar havada uçuştu
29 Şubat 2020 17:48
|İdlib şehitleri, Konyaspor-Kasımpaşa maçında unutulmadı
29 Şubat 2020 14:41
|Emre Belözoğlu: Maçlar ertelensin
29 Şubat 2020 09:42
|Spor dünyasından başsağlığı mesajları
28 Şubat 2020 10:22
|İşte Ersun Yanal'ın yokluğunda kulübede yer alacak isim!
28 Şubat 2020 09:05
|Manisa'da korkutan deprem!
28 Şubat 2020 08:29
|Belediye kulübün resmi organı değil
28 Şubat 2020 08:20
|Okan Buruk: Şehit haberleriyle sevincimiz yarım kaldı
28 Şubat 2020 08:14