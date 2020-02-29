Atina NATO itirazını geri çekti
Türkiye'ye hava desteği verilmesinin önündeki engel kalktı.
|29 Şubat 2020 21:18
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