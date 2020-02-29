MSB: Esad rejiminin bin 877 unsuru etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamada, "Esed Rejiminin 1877 unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
|29 Şubat 2020 21:42
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