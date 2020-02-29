Selçuk Bayraktar da sınır bölgesinde
İdlip bölgesinde saha üstünlüğü sağlayan Türk SİHA'larının kurucusu Selçuk Bayraktar sınır bölgesine gitti.
|29 Şubat 2020 21:47
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Türk SİHA'larının manevra kabiliyetiyle Rus yapımı hava savunma sistemlerini yok etmesi çok büyük bir başarı olarak görülüyor.
Ayrıca bazı bölgelerde sürü SİHA'ların devreye alındığı belirtiliyor.
Selçuk Bayraktar, İdlip'teki kuvvetlere elektronik destek veren sınır karakollarındaki personeli ziyaret etti.
İdlibdeki kuvvetlerimize elektronik destek veren sınır karakollarımızdaki Kahramanlarımızı ziyaret ediyoruz.🇹🇷❄ pic.twitter.com/OzMdTeOD4XSelçuk Bayraktar (@Selcuk) February 29, 2020
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