Adana'da izole edilen hastada koronavirüs çıkmadı
|29 Şubat 2020 21:57
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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi'nde izole odada tedavi altına alınan hastada Koronavirüs çıkmadığı bildirildi.
Balcalı Hastanesi Başhekimliği'nden sosyal medyada spekülasyonu yapılan Koronavirüs iddialarıyla ilgili olarak yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"27 Şubat tarihinde Suudi Arabistandan Umre ibadetinden dönüp, Balcalı Hastanesine öksürük şikayetiyle başvuran, ve 2 gündür üst solunum yolu enfeksiyonu şüphesiyle tedbir amaçlı enfeksiyon servisinde izole odada tedavi altında bulunan hastanın yapılan tetkikleri sonucu Koronavirüs olmadığı tespit edilmiştir. Yaklaşık iki gündür hastanın tetkik sonuçlarının pozitif çıktığı, hastanenin karantinaya alındığı, acil servisin kapatıldığı şeklinde gerek sosyal medya da gerekse bazı haber portallarında aslı olmayan haberler yayınlanmaktadır. Çıkan bu yazı ve haberler kesinlikle doğru olmamakla beraber vatandaşlarımızın resmi kaynaklardan yapılmayan açıklamalara itibar etmemelerini önemle rica ederiz."
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