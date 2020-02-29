Fenerbahçe 1 puanı 90+6'da kurtardı
Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
|29 Şubat 2020 22:03
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı.
Ligin son 4 haftasında 1 puan alan ve son hafta sahasında Galatasaray'a yenilen sarı-lacivertliler, zirvenin 8 puan gerisinde kaldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
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