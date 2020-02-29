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Maçın tribün geliri Mehmetçiğe

Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesi, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, taraftarlara 25 bin Türk bayrağı dağıtıldı.
 29 Şubat 2020 22:08
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Maçın tribün geliri Mehmetçiğe

Antalya Stadı'nda oynanan maç öncesi Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için sahaya, üzerinde "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı siyah forma ile çıktı.

Karşılaşma öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, futbolcular da sahaya "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıktı. Maç öncesi statta şehitlerin ismi tek tek anons edildi. Taraftarlar da bu sırada "Burada" diyerek anonsa eşlik etti.

Antalyaspor Kulübü tarafından taraftarlara 25 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Ellerindeki bayrakları sallayan taraftarlar sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde slogan attı.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, büyük iki Türk bayrağı ile "Türk çocuğu yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma", "Bir sonraki deplasman İdlib" ve "Çelik bile sert değil, gör ki düşman mert değil, ölürüz de dert değil. Üzer hain pusular." yazılı pankartlar açtı.

Tribün gelirleri bağışlanacak

Antalyaspor Kulübü, yaptığı açıklamada, karşılaşmanın tüm tribün gelirlerini Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına bağışlayacağını bildirdi.

Açıklamada, "Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde 'Önce vatan' diyerek kahramanlarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz." denildi.

Fenerbahçe'de 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bir maçla cezalandırıldığı için karşılaşmada kulübede yer alamadı.

Sarı-lacivertlilerde, geçen hafta 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinin 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi.

Antalyaspor maçında Isla, Tolgay Arslan ve Tolga Ciğerci'nin yerine Falette, Luiz Gustavo ve Mehmet Ekici, ilk 11'de forma giydi.

Fenerbahçe'nin ilk 11'ini Altay Bayındır, Dirar, Falette, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Jailson, Mehmet Ekici, Kruse ve Muric oluşturdu.

Podolski ilk defa 11'de yer aldı

Ev sahibi ekipte teknik direktör Tamer Tuna, geçen haftaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de zorunlu değişikliğe gitti.

Tuna, kart cezalısı Sinan Gümüş'ün yerine devre arasında transfer edilen ve geçen hafta takımının galibiyet golünü kaydeden yıldız futbolcu Lukas Podolski'ye ilk kez 11'de forma şansı verdi.

Ev sahibi ekibin ilk 11'ini Boffin, Kudriashov, Celustka, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, Ndinga, Podolski ve Jahovic oluşturdu.

Anadolu Ajansı
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