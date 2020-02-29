Muş'ta tek katlı evler kara gömüldü

Kent merkezindeki kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı Muş'ta 1800 rakımdaki Yukarı Yongalı köyündeki evler kara gömüldü.

Yüksek rakımda olduğu için kar yağışının daha etkili olduğu köyde, tek katlı evler neredeyse görünmeyecek duruma geldi. Evlerin kapı girişleri ise adeta tünellere dönüştü.

Evlerinin penceresi kardan kapanan köy sakinleri, kürek yardımıyla biriken karı atmaya çalışırken, köy içinde kendi imkanlarıyla açtıkları yollarla da bir birbirlerini ziyaret ediyorlar. Köydeki tüm evlerin karın altında kaybolduğunu söyleyen Eyüp Omur, "Bütün evlerimiz karın altında kayboldu. Ev kapılarımızı tünel gibi açtık, komşulara gidip geliyoruz.

Evlerimize, kilerlerimize bu şekilde gidip geliyoruz. Komşularımızla iş makinelerinin giremediği yolları küreklerle kendimiz açıyoruz. Bizim yollarımız hiç kapalı kalmıyor. Allah razı olsun her gün, bazı günler iki sefer iş makineleri geliyor. Bütün evlerimizin girişleri tünel gibi." dedi.