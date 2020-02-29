Sınırdaki göçmenlere Türk şefkati!
|29 Şubat 2020 22:23
|Yazdır
Edirne'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki bekleyişleri iki gündür devam ediyor.
Soğuk hava şartlarına rağmen bekleyişi süren mülteciler büyük insanlık dramı yaşıyor. Gazeteci Ela Sezen ise yaptığı haber esnasında soğukta bekleyen Afgan ailenin çorapsız küçük çocuğa ısınması için boynundaki atkıyı verdi. Sezen'in üşüyen mülteci çocuğun çıplak ayaklarını boynundan çıkardığı atkı ile sarması Haber Global izleyicilerini duygulandırdı.
MÜLTECİYE ÇELME TAKAN MACAR GAZETECİ HAFIZALARDA
Sezen'in insani tavrı yıllar önce Macar gazeteci Petra Laszlo'nun Roszke'nin sığınmacı kabul merkezinde kaçmaya çalışan bir mülteci babaya çelme taktığı ve küçük bir kızı tekmelediği tepki çeken görüntüleri akıllara getirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|THY, Irak ve Güney Kore seferlerini iptal etti
29 Şubat 2020 22:43
|Adana'da izole edilen hastada koronavirüs çıkmadı
29 Şubat 2020 21:57
|Başkentliler İdlib şehidinin evine bayraklarla yürüdü
29 Şubat 2020 21:13
|Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı'nın naaşı Samsun'a getirildi
29 Şubat 2020 21:08
|Asker izin vermedi, göçmenler nehir ortasında kaldı
29 Şubat 2020 20:58
|Yunanistan'dan göçmenlere gaz bombasıyla müdahale
29 Şubat 2020 20:48
|Yaralı Uzman Çavuş: Sağlığıma kavuşup birliğime teslim olacağım
29 Şubat 2020 20:43
|Mustafa Şentop paylaştı! Şehit ağabeyinden yürek yakan sözler
29 Şubat 2020 20:38
|Şehit 4 askerin daha naaşı memleketlerine uğurlandı
29 Şubat 2020 20:03
|Edirne'ye gitmek isteyen Suriyeliler otogarda bekliyor
29 Şubat 2020 19:52