Sağlık Bakanı: Üç ülke ile daha uçuşlar durduruldu
|29 Şubat 2020 22:28
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşlarının tedbiren durdurulduğunu bildirdi.
Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan yeni tedbirler hakkında bilgi verdi.
Çin'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 56 ülkede daha görülen bulaşıcı yeni tip koronavirüs hastalığına karşı Türkiye'yi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ettiklerini belirten Koca, daha önce Çin ve İran ile havayolu trafiğinin durdurulduğunu, ayrıca İran ile kara ve demir yolu geçişlerinin de kapatıldığını anımsattı.
Bakan Koca, açıklamasında, şunları kaydetti:
"Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbir daha uygulamaya konuldu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmuştur.
Ayrıca Irak ile kara sınırlarımız da araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır. Uygulama mevcut koşullara bağlı ve geçicidir. Ülkemizde bugüne dek endişe verici bir durum ortaya çıkmamıştır."
COVID-19 ile ilgili olarak; Bilim Kurulumuzun önerileriyle, ilgili bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbiri daha uygulamaya koyduk. Bu geceden itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur. pic.twitter.com/r4tF163Li7Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 29, 2020
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