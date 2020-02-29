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AFAD, Elazığ depreminin ardından yapılan çalışmaları paylaştı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremin ardından bölgede ilk bir ayda yapılan çalışmalar detaylı şekilde hazırlanan video ile anlatıldı.
 29 Şubat 2020 22:33
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AFAD, Elazığ depreminin ardından yapılan çalışmaları paylaştı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremin ardından bölgede ilk bir ayda yapılan çalışmalar detaylı şekilde hazırlanan video ile anlatıldı.

AFAD'ın Twitter hesabından, "24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ, Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk bir ayda yapılanlar" başlığıyla video paylaşıldı.

Videoda, depremin ardından yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi.
Anadolu Ajansı
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