AFAD, Elazığ depreminin ardından yapılan çalışmaları paylaştı
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremin ardından bölgede ilk bir ayda yapılan çalışmalar detaylı şekilde hazırlanan video ile anlatıldı.
|29 Şubat 2020 22:33
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremin ardından bölgede ilk bir ayda yapılan çalışmalar detaylı şekilde hazırlanan video ile anlatıldı.
AFAD'ın Twitter hesabından, "24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ, Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk bir ayda yapılanlar" başlığıyla video paylaşıldı.
Videoda, depremin ardından yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na termal kamera kuruldu
29 Şubat 2020 18:33
|Gaziantep'te eylem ve etkinlikler yasaklandı
29 Şubat 2020 18:18
|İstanbul'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
29 Şubat 2020 16:08
|3 sınır kapısına daha sahra hastaneleri kuruldu
29 Şubat 2020 15:07
|ASELSAN'dan İHA'lara yerli haberleşme çözümü
29 Şubat 2020 15:00
|Gaziantep Valisi Gül'den Suriyelilerle ilgili sağduyu çağrısı
29 Şubat 2020 14:52
|Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki koronavirüs tedbirleri sürüyor
29 Şubat 2020 13:19
|İstanbul'da su kesintisi
29 Şubat 2020 11:41
|Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı
29 Şubat 2020 11:15
|'Yayalara öncelik tanımayan 107 bin sürücüye ceza verildi'
29 Şubat 2020 11:06