THY, Irak ve Güney Kore seferlerini iptal etti
|29 Şubat 2020 22:43
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Türk Hava Yolları (THY), Irak ve Güney Kore'deki Korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle 29 Şubat-1 Mart tarihleri arasındaki Seul, Bağdat, Basra, Necef, Süleymaniye ve Erbil seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.
Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Korona virüsün etkisinin artış gösterdiği Kore ve Irak tarifeli seferlerinde düzenlemeye gitti. Virüs endişesi nedeniyle THY, Seul, Bağdat, Basra, Necef, Süleymaniye ve Erbil seferlerinin karşılıklı olarak iptal etti.
Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'den yapılan yazılı açıklamada iptal kararına ilişkin, "Irak ve Kore'de görülen yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkelerde sefer yaptığımız Seul, Bağdat, Basra, Necef, Süleymaniye, Erbil noktalarına 29 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz seferler karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz" denildi.
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