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Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de hava saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
 29 Şubat 2020 23:00
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Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de hava saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Akar'ın şehit olan askerler için başsağlığı mesajına yer verildi. Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 27 Şubat 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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