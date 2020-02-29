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CHP'li Özel: Suriye'de askeri varlığa son verilmeli

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İdlib'de ateşkesin sağlanmasına yönelik, "Ateşkesin sağlanması için ve daha fazla kayıp yaşanmaması için muhataplarla doğrudan temas kurulmalı. Suriye'de askeri bir varlığa son verilmeli. Güvenli bölge, Rusya ile koordineli kurulmalı, göç dalgası durdurulmalı. Aslı kusurlu AB ve ABD'nin göç akınına karşı duyarsız kalmaları kabul edilebilir değildir" dedi.
 29 Şubat 2020 23:11
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CHP'li Özel: Suriye'de askeri varlığa son verilmeli

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında TBMM'de yapılan kapalı grup toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. Özel, İdlib'de 34 askerin şehit olmasının ardından yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, "Mehmetçiğimizin bir tırnağı Türkiye'nin Suriye'de ortaya koyduğu politika sonucunda hedeflediği bütün çıkarlarını binde biri bile değildir. Bunların son şehitlerimiz olmasını temenni ediyoruz. Bölgede görev yapan Mehmetçiğimize başarılar diliyoruz, kendilerinin arkasındayız. Meclis Başkanı'ndan olağanüstü oturum talep ettik. Muhalefet partilerinden olumlu yaklaşım aldık. MHP'nin yorumu olmadı. AKP ve Meclis Başkanı'nın ağzında aynı şeyler vardı. 'Apar topar çağırırsak meclisi, bu bir zafiyet görüntüsü olur, bakanların programlarına bakmak lazım' diyorlardı. Bu yaklaşım, en hafif deyimle ayıplı bir yaklaşımdır. 2 Ocak tarihinde Libya Tezkeresi'nde toplanmasına 4 gün kala hemen o gün toplandınız. Yüreğimizi yakan o anda 33 şehit sayının yükselmesinden endişe ediliyor. Acele etmeyin, Salı toplanın deniyor" dedi.

'MECLİSİ SIRADANLAŞTIRMA HAYRETLERİDİR'

Özel, Suriye ile görüntüde bir savaş olduğunu savunarak, "Kendisine verilen teskere bir savaş tezkeresi değildir. CHP'nin destek verdiği tezkere, terörle mücadelenin yerinde engellenmesi için verilen destekten farklı değildir. CHP, terörle mücadele tezkerelerine destek verebilir. Verdiği destek Suriye ile savaş tezkeresi değildir. Erdoğan'ın elinde olan tezkere iddia ettiği yetkileri kendisine devretmemiştir. Dilinde savaş söylemi olan yürütmenin başına, bu yetkinin gerçek sahibi olan, gel bilgi ver hesap ver ne olduğunu anlat yaklaşımıdır. Salı günü Hulusi Akar'ın gelip burada bilgilendirme yapacağı güne kadar meşgul olduklarını söylüyorlar. Dış politika konusunda bilgi vermesi gereken Dışişleri Bakanı müsait değildir. Katar emirinin yanındadır, toplantısına katılmak için gitmiştir. Çavuşoğlu ve kendisini atayan yürütmenin başı bunu meclisi bilgilendirmekten daha önemli görüyorsa söylenecek söz bitmiştir. Olağanüstü toplanması engel olunan tek yer TBMM'dir. Bu meclisi sıradanlaştırma hayretleridir" şeklinde konuştu.

'MEHMETÇİĞİN İDLİB'DE NE İŞİ VAR?'

Özel, bugün yapılan kapalı grup toplantısına 114 milletvekilinin katıldığını bildirerek, Ünal Çevikoz ve Mehmet Ali Çelebi'nin sunum yaptığını, ardından 25 vekilin kanaat bildirdiğini belirtti. Özgür Özel, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugüne nasıl gelindiğine bakmak, bugüne nasıl gelindiğini anlamak açısından önemlidir. Erdoğan'ın kişisel çıkarları doğrultusunda yaptığı yanlış politikalar nedeniyledir. İktidar bu süreçte gözlem noktalarını korumaya almak yerine mutabakata aykırı şekilde gözlem noktalarını artırmaya çalışmıştır. Bugün halkın sorduğu en önemli soru 'İdlib'de ne işimiz vardır?' Soru nettir, Mehmetçiğin İdlib'de ne işi vardır. CHP, gelinen noktada Türkiye'nin yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyduğunu düşünmekte."

'SURİYE'DE ASKERİ VARLIĞA SON VERİLMELİ'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mecliste grubu bulunan dört partinin, İdlib'deki terör saldırısını ortak bildiri ile kınadıklarını hatırlatarak, "Ordumuza olan güveni bir kere daha ifade etmemizin dışında bu metnin kalbindeki cümle çözümün siyasi yöntemlerle olduğuna inanıyoruz ifadesidir. Kanın ve göz yaşının akmaması için aktif bir diplomasi atağı öneriyoruz. Ateşkesin sağlanması için daha fazla kayıp yaşanmaması için muhataplarla doğrudan temas kurulmalı. Suriye'de askeri bir varlığa son verilmeli. Güvenli bölge Rusya ile koordineli kurulmalı, göç dalgası durdurulmalı. Aslı kusurlu AB ve ABD'nin göç akınına karşı duyarsız kalmaları kabul edilebilir değildir. Yeni Aylan bebekleri o tarafa sürmek en ağır insan hakları ayıbıdır. Türkiye'nin mültecilere karşı takınması gereken tutumla bağdaşmamaktadır" diye konuştu.

'CHP'NİN TAZİYESİ YERİNDEDİR'

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"CHP'nin taziyesi yerindedir. CHP Genel Başkanı'nın bilgilendirilmemiş olması, kamu diplomasisi açısından eksiktir. Devletten bilgi akışının olması gerektiği gibi, olmadığını bütün kaynaklardan teyit ettik. Genel Başkanımız görüştüğü bir asker babasının yakarması, bana yardımcı olun feryatları karşısında siyaset hayatının en duygusal anlarını yaşadı. Anlaşılan odur ki, beni nasıl aramaz kaprisi, devlet geleneklerini yıkmıştır. Hala ana muhalefet liderine dönmüyorsa, kendisinin değil, kendisini atayan kişinin siyasi kaprisinin sonucudur. Bu ayıplı bir durumdur."
DHA
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