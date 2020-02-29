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Uzman jandarma annesi: Oğlum 5 dakika arayla kurtuldu

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için Kırıkkale halkı ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldü. Yürüyüşe katılan bir kadın, İdlib'te uzman jandarma olarak görev yapan oğlunun o saldırıdan 5 dakika arayla kurtulduğunu söyledi.
 29 Şubat 2020 23:23
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Uzman jandarma annesi: Oğlum 5 dakika arayla kurtuldu

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için Kırıkkale halkı ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldü. Yürüyüşe katılan bir kadın, İdlib'te uzman jandarma olarak görev yapan oğlunun o saldırıdan 5 dakika arayla kurtulduğunu söyledi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan askerler için Kırıkkale halkı sokağa döküldü. Zafer Caddesi'nde toplanan kalabalık ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya geldi. 7'den 70'e yürüyüşe katılan yüzlerce vatandaş sloganlar atıp, askerleri şehit eden Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısını kınadı. Yürüyüşün ardından Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, burada dev Türk bayrakları açarak İstiklal Marşı okudu. Bir grup vatandaş da Türk bayraklı araçlarıyla konvoy düzenledi.

"5 dakika arayla Rabbim onu sakladı"

İdlib'te görevli olan uzman jandarma oğlunun hava saldırısından 5 dakika arayla kurtulduğunu ifade eden ismini belirtmek istemeyen bir kadın, "Benim oğlumda orada. 5 dakika arayla Rabbim onu sakladı. Ama öbürleri de bizim çocuklarımız canımız yandı. Mevlam hepsinin yardımcısı olsun. Rabbim hepsini korusun. Hepsi bizim çocuğumuz, benim oğlumda orada uzman hepsini korusun Mevlam. Dilerim ki hayırlıca dönmelerini nasip ediyorum Allah'tan. Suriyeliler gitsin çocuklarımız hayırlısıyla dönsün. Dirlik düzen devletimize huzur gelmesini istiyorum. Tabi ki Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Boynumuz kıldan ince. Ama çocuklarımızın hayırlı bir şekilde dönmesini istiyorum. Çok seviyorum onu adını soyadını söylemek istemiyorum. Uğruna canımı feda ederim oğluma" dedi.

"Bu vatana hizmet edecek evlatlarımız olacak"

Yoğun duygular taşıdığını dile getirerek Aslı Yağmur (45), "Rabbim bir daha yaşatmasın bir oğlum var bir oğlum daha var vatanımıza feda olsun. Bu analar olduğu sürece de ne bu asker biter ne de bu vatan bölünür ne de bu topraklar bölünür. Herkes aklının bir yerlerine yazsın bunu. Biz Türk anneleri Müslüman anneleri olarak her zaman bu vatana hizmet edecek evlatlarımız olacak. İnşallah bir daha da bu günleri yaşamayız" diye konuştu.

"Biz Türk gençleri olarak bunlara asla izin vermeyiz"

Duygularını anlatan Yunus Yiğitcan (24), "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Maalesef tabi ki üzüldük. Söylenecek kelime bulamıyoruz. Ama kimse unutmasın ki bir Mehmet ölür, bir Mehmet gelir. Fatih gelir, bir Fatih gider. Bir Yunus gelir, bir Yunus gider. Kimse bu vatanı bölemez. Ezanlarımızı susturamaz. Bayraklarımızı indiremez. Biz Türk gençleri olarak bunlara asla izin vermeyiz" şeklinde konuştu.

Yürüyüş esnasında gözyaşlarını tutamayan Emine Avalak (63), "Şehitlerin anne ve babalarına Allah sabırlar versin" diyerek, "İçim yanıyor evlatlarım için. Allah'a emanet olsunlar. Onlar içimizdeler. Allah analarına babalarına çok sabırlar versin. İnşallah biran önce biter" temennisinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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