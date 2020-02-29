Orta Doğu'da koronavirüs vakaları artıyor
|29 Şubat 2020 23:28
|Yazdır
Orta Doğu'da korona virüsü vakaları hızla artarken, Bahreyn'de toplam vaka sayısı 41'e, Lübnan'da ise 7'ye çıktı.
Çin'de ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, Orta Doğu'da hızla artış göstererek bölgede paniğe neden olmaya devam ediyor. Bahreyn'de vaka sayısı 41'e yükselirken, Lübnan'da toplam vaka sayısı 7'ye çıktı.
Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından ülkede 3 yeni korona virüsü vakasının onaylandığını ifade edilirken, ülke genelinde toplam vaka sayısının 41'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada 3 yeni vakanın da İran'a seyahat geçmişi olduğu belirtildi. Virüs tespit edilmesinin ardından, hastaların karantina altına alındığı ve yüksek standartlarda tedavi edildiği belirtildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından da benzer bir açıklama yapılarak, ülkede 3 yeni vakanın tespit edildiği ve böylece Lübnan'da toplam vaka sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi. Virüs tespit edilen hastaların Rafic Hariri Üniversite Hastanesi'nde karantina altına alındığı bildirilirken, karantinada bulunan tüm hastaların durumunun stabil olduğu açıklandı.
Dünya genelinde toplam korona virüsü vakası 86 binin üzerindeyken, virüs nedenli ölüm sayısı 2 bin 900'ün üzerinde kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AB'yi göçmen endişesi sardı
29 Şubat 2020 22:38
|ABD'de koronavirüs bağlantılı ilk ölüm gerçekleşti
29 Şubat 2020 21:33
|Gürcistan'da korona virüsü vakası 3'e yükseldi
29 Şubat 2020 20:33
|Ekvador'da da Koronavirüs vakası tespit edildi
29 Şubat 2020 20:08
|Avrupa'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor
29 Şubat 2020 18:38
|Yunanistan, acil 'düzensiz göçmen' toplantısı istedi
29 Şubat 2020 18:13
|Virüsün global etkisi: 5 milyon şirket risk altında
29 Şubat 2020 17:38
|ABD ile Taliban barış süreci anlaşmasını imzaladı
29 Şubat 2020 16:12
|Koronavirüs yayılmaya devam ediyor! Bir ülkeye daha sıçradı
29 Şubat 2020 15:27
|Dünyada Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 85 bini aştı
29 Şubat 2020 14:22