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Çadırda büyüyen çocuklar okul öncesi eğitime kavuşturuldu

Adana'da tarlada çalışan işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla sürdürülen Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi kapsamında, çadırlarda mağduriyet yaşayan 3-6 yaş grubundaki çocuklar için ana sınıfları kuruldu.
 29 Şubat 2020 23:40
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Çadırda büyüyen çocuklar okul öncesi eğitime kavuşturuldu

Türkiye'nin önemli tarım alanlarından Adana'da başlatılan Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamında, yılın büyük kısmını tarla yakınlarında kurdukları çadırlarda geçiren işçilerin ana sınıfı seviyesindeki çocukları, okul öncesi eğitim imkanına kavuşturuldu.

Adana Valiliği tarafından Yatırım İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan METİP Bürosu uzmanları, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olduğu çadır alanlarını tespit edip saha ziyaretlerinde bulundu.

Özellikle 3-6 yaş ana sınıfı seviyesindeki çocukların, aileleri tarlada çalışırken yaşam alanlarında kazalara uğrama riski dahil birçok mağduriyet yaşadığını belirleyen uzmanlar, onlara bakmak üzere çadırda bırakılan kız çocuklarının da bu nedenle ilköğretimden geri kaldığını tespit etti.

Bunun üzerine Vali Mahmut Demirtaş, çocukların bu mağduriyetten kurtulmasını sağlayacak ve kişisel gelişimlerini artıracak okul öncesi sınıf açılması talimatını verdi.

Yumurtalık ilçesi Yeşilköy Mahallesi ve Karataş ilçesi Tabaklar Mahallesi'ndeki çadır alanları civarında ilk etapta açılan iki ana sınıfında 40'tan fazla çocuk eğitim imkanına kavuştu, 25 kişilik yeni bir sınıf açılması için de çalışma başlatıldı.

Ana sınıfı kurulmasına devam edilecek

METİP Koordinatörü Aysel Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadırlarda kalan okul öncesi çocukların sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Çadır alanları yakınlarına yapılan sosyal hizmet binalarında ana sınıfı oluşturduklarını anlatan Sevinç, "Çadır alanlarında ilköğretim çağındaki çocuklar zorunlu eğitim nedeniyle taşımalı da olsa eğitim alıyor. Fakat 3-6 yaş arası çocukların bu alanlarda bakımı sorun. Anneler çalışmaya gidiyor. Biz de bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik proje kapsamında ana sınıfı organize ettik." dedi.
Anadolu Ajansı
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