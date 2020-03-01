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1 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları

1 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
 01 Mart 2020 00:03
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1 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek.

(Ankara/13.08)

2- Rejim unsurlarının İdlib'deki hava saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Hatay)

3- Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

5- Van'ın Başkale ilçesi ile Elazığ'daki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Van/Elazığ)

SPOR

1- Süper Lig'de 24. haftaya Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor, Galatasaray-Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.30/Ankara/16.00/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'de 25. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor, Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor, İstanbulspor-Adanaspor, Altay-Altınordu karşılaşmalarıyla sürecek.

(Erzurum/14.00/İstanbul/14.00/16.30/İzmir/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası Sigortam.net İTÜ Basket-Anadolu Efes, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Sompo Sigorta, Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor, Türk Telekom-Pınar Karşıyaka, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/20.00/Gaziantep/Ankara/15.15/Afyonkarahisar/17.30)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-İzmit Belediyespor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Mersin/16.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları, Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA, Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00/İstanbul/15.30/19.00/Bursa/17.30)

6- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası çeyrek final ilk maçında Macaristan temsilcisi Siofok'u konuk edecek.

(Kastamonu/16.00)

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 15. haftası tek maçla tamamlanacak. Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında 2 karşılaşma oynanacak.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 26. hafta müsabakaları tamamlanacak.

***

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