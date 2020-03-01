İdlip'te rejime verilen süre doldu
|01 Mart 2020 01:24
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Türkiye'nin, Esad rejimine verdiği süre, bu gece yarısı, 00:00 itibariyle doldu.
27 Şubat saldırısının yapıldığı tarihten bu yana, çok sayıda hedefi yok eden Türkiye'nin, F-16 ve SİHA'lar, rejim unsurlarına yönelik büyük bir operasyon başlattığı belirtiliyor.
SavunmaSanayiST hesabında yapılan açıklamada,
- Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16 savaş uçağının,
- TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen 250+ kilometre menzile sahip SOM Seyir Füzesi ve
- AIM-120 AMRAAM Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi (BVRAAM) ile
görevde, olduğu belirtildi.
Abdullah Ağar da katıldığı Habertürk programında "F-16'ların da dahil olduğu son derece etkili bir ateş armadası rejim ve YPG/PKK hedeflerini vuruyor. Halep havaalanı, Minnig hava üssü dahil pek çok önemli üs ve hedef, karadan ve havadan vuruluyor." dedi.
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