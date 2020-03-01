İdlip'te rejime verilen süre doldu

Türkiye'nin, Esad rejimine verdiği süre, bu gece yarısı, 00:00 itibariyle doldu.

27 Şubat saldırısının yapıldığı tarihten bu yana, çok sayıda hedefi yok eden Türkiye'nin, F-16 ve SİHA'lar, rejim unsurlarına yönelik büyük bir operasyon başlattığı belirtiliyor.

SavunmaSanayiST hesabında yapılan açıklamada,

- Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16 savaş uçağının,

- TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen 250+ kilometre menzile sahip SOM Seyir Füzesi ve

- AIM-120 AMRAAM Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi (BVRAAM) ile

görevde, olduğu belirtildi.

Abdullah Ağar da katıldığı Habertürk programında "F-16'ların da dahil olduğu son derece etkili bir ateş armadası rejim ve YPG/PKK hedeflerini vuruyor. Halep havaalanı, Minnig hava üssü dahil pek çok önemli üs ve hedef, karadan ve havadan vuruluyor." dedi.