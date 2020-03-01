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Adli Tıp Kurumu, döner sermaye dağıtım yönetmeliği değişti

Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.
 01 Mart 2020 01:49
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Adli Tıp Kurumu, döner sermaye dağıtım yönetmeliği değişti

Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yönetmelik ekindeki Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetveller değiştirildi. Söz konusu cetveller, yönetmeliğin 30. maddesi hükmüne göre, Adli Tıp Kurumu ve birimlerinde raportör olarak görev yapanların puanlaması dikkate alınan her bir iş ve işlemler için belirlenen puanları göstermektedir.

İşte yayımlanan yönetmelik değişikliği

ADLİ TIP KURUMU DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 4/8/1982 tarihli ve 17772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2'si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adli Tıp Kurumu Başkanı yürütür.

Eki için tıklayınız.
Memurlar.Net
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