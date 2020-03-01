Adli Tıp Kurumu, döner sermaye dağıtım yönetmeliği değişti
|01 Mart 2020 01:49
|Yazdır
Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yönetmelik ekindeki Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetveller değiştirildi. Söz konusu cetveller, yönetmeliğin 30. maddesi hükmüne göre, Adli Tıp Kurumu ve birimlerinde raportör olarak görev yapanların puanlaması dikkate alınan her bir iş ve işlemler için belirlenen puanları göstermektedir.
İşte yayımlanan yönetmelik değişikliği
ADLİ TIP KURUMU DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 4/8/1982 tarihli ve 17772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2'si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adli Tıp Kurumu Başkanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öğretim Elemanı atama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
01 Mart 2020 01:52
|Deprem bölgesinde görev yapan personele tazminat
29 Şubat 2020 09:42
|Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik
29 Şubat 2020 01:27
|7222 sayılı bankacılıkla ilgili torba kanun Resmi Gazetede yayımlandı
25 Şubat 2020 02:06
|Kamu kurumlarının dahil olduğu sendika hizmet kollarında değişiklik
22 Şubat 2020 00:43
|7221 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yayımlandı
20 Şubat 2020 08:20
|Dışişleri Bakanlığı, iki unvana, yazılı ve sözlü sınavla personel alacak
20 Şubat 2020 08:15
|5 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
07 Şubat 2020 08:33
|2020 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ
05 Şubat 2020 12:15
|Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik
01 Şubat 2020 00:39