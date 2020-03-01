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Ankara'da Rus Sputnik çalışanlarına yönelik protesto

Rus Sputnik Haber Ajansı Ankara servisinde çalışan 3 gazetecinin evi önünde, kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından protesto gösterisinde bulunuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 01 Mart 2020 02:45
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Ankara'da Rus Sputnik çalışanlarına yönelik protesto

7-8 KİŞİLİK BİR GRUP SLOGAN ATTI

Edinilen bilgiye göre, Sputnik Haber Ajansı Ankara servisinde çalışan 3 gazetecinin Çankaya ilçesinde bulunan evi önüne gelen 7-8 kişilik grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

PROTESTOCULAR BİR SÜRE BEKLEDİKTEN SONRA, GİTTİLER

Protestocular, muhabirlere ait olduğu belirlenen ve ofis olarak da kullanılan evin kapısında bir süre bekledikten sonra, bulundukları noktayı terk etti.

Olayın duyulması üzerine harekete geçen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin önüne gelen kişilerin kimliğini tespit etmek için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

RUS MENŞELİ SPUTNİK, OLAYI SALDIRI GİRİŞİMİ OLARAK VERDİ

Ancak Rus menşeli Sputnik News, protesto gösterisini saldırı olarak yayımladı. Haber sitesi protesto için "Sputnik Haber Ajansı Türkiye servisinde çalışan 3 gazetecinin evlerine, kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunuldu" ifadelerini kullandı
Anadolu Ajansı
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