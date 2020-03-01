1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Görüşmede, İdlib başta olmak üzere, Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı
 01 Mart 2020 06:26
Yazdır
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İdlib başta olmak üzere, Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki birliklere yönelik menfur saldırının bedelinin rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildiğini ifade etti.

Erdoğan, NATO'da ittifak dayanışmasını sadece söylemde değil eylem düzeyinde de açık ve somut bir şekilde görmek istediklerini dile getirdi.

Suriye'de rejimin saldırıları durdurulmadığı sürece insani krizin derinleşeceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının doğal olarak Avrupa ile olan sınırlarını da zorlamaya başladığına işaret etti.

Erdoğan, mülteciler konusunda Avrupa Birliği ve üye ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumun yükümlülüklerine riayet etmesi, adil yük ve sorumluluk paylaşımıyla Türkiye'ye destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, 1,5 milyon mültecinin de şu anda sınırlara dayandığını aktaran Erdoğan, bütün bölgenin ortak sorunu olan yerlerinden edilmiş Suriyeliler için Fransa'dan ve Avrupa'dan somut çözüm önerileri ve destekler beklediklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akar ve Komutanlar sınırın sıfır noktasında
01 Mart 2020 07:41		 47 bin göçmen Türkiye'den ayrıldı
01 Mart 2020 07:26
Ankara'da Rus Sputnik çalışanlarına yönelik protesto
01 Mart 2020 02:45		 1 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
01 Mart 2020 00:03
CHP'li Özel: Suriye'de askeri varlığa son verilmeli
29 Şubat 2020 23:11		 Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı
29 Şubat 2020 23:00
NATO, Yunanistan'ın talepleri kabul etmedi
29 Şubat 2020 22:54		 Trump'tan 'Erdoğan ile Patriotları görüşüyoruz' açıklaması
29 Şubat 2020 22:48
Sağlık Bakanı: Üç ülke ile daha uçuşlar durduruldu
29 Şubat 2020 22:28		 Erdoğan: Onlara tarihi bir ders vereceğiz
29 Şubat 2020 22:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:41 - Bakan Akar ve Komutanlar sınırın sıfır noktasında07:30 - Esed'e 9 yılın en ağır darbesi07:26 - 47 bin göçmen Türkiye'den ayrıldı07:15 - Çin'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 872'ye çıktı06:55 - Kamu kurumlarında yaşanan etik ihlaller nasıl durdurulacak?06:43 - Avustralya'da koronavirüsten ilk can kaybı06:26 - Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü06:14 - THY, İtalya'ya yapılacak tüm seferlerini durdurdu02:45 - Ankara'da Rus Sputnik çalışanlarına yönelik protesto02:07 - SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi
01:58 - Akar ve komutanlar sıfır noktasında01:52 - Öğretim Elemanı atama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı01:49 - Adli Tıp Kurumu, döner sermaye dağıtım yönetmeliği değişti01:42 - Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı01:24 - İdlip'te rejime verilen süre doldu00:03 - 1 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları23:46 - Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma gözaltı23:40 - Çadırda büyüyen çocuklar okul öncesi eğitime kavuşturuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
İdlip'te rejime verilen süre doldu
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi
Öğretim Elemanı atama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
1 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Ankara'da Rus Sputnik çalışanlarına yönelik protesto
Esed'e 9 yılın en ağır darbesi
Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı
Akar ve komutanlar sıfır noktasında
Kamu kurumlarında yaşanan etik ihlaller nasıl durdurulacak?
Adli Tıp Kurumu, döner sermaye dağıtım yönetmeliği değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
28.02.2020 Valencia vs fenerbahce maci 7
tarhana çorbası 3
belki şehit veriyoruz ama karşılığında ciddi kayıplar verdiriyor 3
Kadının erkeğin kaburgasından yaratılması 1
27.02.2020 alba berlin vs bayern münih maci 1
zalgiris kaunas 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 2
27.02.2020 idlib'te 9 askerimizin şehit olması 10
Bağırarak konuşmak 2
12 yaşından küçük çocukların topa kafa vurmalarının yasaklanması 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam