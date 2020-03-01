Çin'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 872'ye çıktı
|01 Mart 2020 07:15
|Yazdır
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 872'ye yükseldi.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, ülkede bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 872'ye, Kovid-19 vaka sayısı da 79 bin 824'e ulaştı.
Kovid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 851'e, müşahede altına alınanların sayısı 51 bin 856'ya gerilerken, taburcu edilenlerin sayısı da 41 bin 625'e yükseldi.
Ayrıca ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti. 573 yeni koronavirüs vakası saptanırken, yeni can kayıplarının 34'ü koronavirüsün en yoğun görüldüğü Hubey, biri ise Hınan eyaletinde gerçekleşti.
Kovid-19 vaka sayısı Çin ana karası dışında Hong Kong'da 95'e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak aktarıldı.
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Avustralya'da koronavirüsten ilk can kaybı
01 Mart 2020 06:43
|Orta Doğu'da koronavirüs vakaları artıyor
29 Şubat 2020 23:28
|AB'yi göçmen endişesi sardı
29 Şubat 2020 22:38
|ABD'de koronavirüs bağlantılı ilk ölüm gerçekleşti
29 Şubat 2020 21:33
|Gürcistan'da korona virüsü vakası 3'e yükseldi
29 Şubat 2020 20:33
|Ekvador'da da Koronavirüs vakası tespit edildi
29 Şubat 2020 20:08
|Avrupa'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor
29 Şubat 2020 18:38
|Yunanistan, acil 'düzensiz göçmen' toplantısı istedi
29 Şubat 2020 18:13
|Virüsün global etkisi: 5 milyon şirket risk altında
29 Şubat 2020 17:38
|ABD ile Taliban barış süreci anlaşmasını imzaladı
29 Şubat 2020 16:12