Meteorolojiden iki bölgeye çığ tehlikesi uyarısı-Haritalı
|01 Mart 2020 07:50
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadoluda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı zamanla batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
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