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İkinci el otoda 'hasar kaydı' aldatmacası

Dolandırıcılar çıkma ve ucuz parçalarla onardıkları ağır hasarlı araçları 'şişirilmiş hasar kaydı' ifadesiyle satışa çıkarıyor. Vatandaşın canıyla oynayanlar, karını ise katlıyor
 01 Mart 2020 08:30
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İkinci el otoda 'hasar kaydı' aldatmacası

'Ağır hasarlı' başlığıyla galeriler ya da internet sitelerinde daha ucuza satılan ikinci el araçlarda 'şişirilmiş hasar kaydı' aldatmacası başladı. Ağır hasarlı araçları ihaleden alıp çıkma parçalarla çalışır hale getirdikten sonra yarı fiyatına mal eden uyanıklar, ardından da bunu şişirilmiş hasar kaydı başlığıyla vatandaşa maliyetinin çok üstünde bir fiyatla satıyor.

Uzmanlar aracın hangi parçalarının değiştirildiğini, kullanılan çıkma parçaların ne kadar ömürlü olduğunu tam olarak bilmeden bu araçlarla trafiğe çıkmanın kazalara neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Başkanı Ahmet Erdem, "Araç çıkma parçalarla tamir ediliyor ama bu parçaların trafikte ne kadar dayanabileceği belli değil. İnsanların hayatı tehlikeye atılıyor. 100 bin liralık aracı 30-40 bine mal edip 80 bine satıp 40 bin lira kazanıyorlar ama insanlar bu kalitesiz tamir işleminden dolayı trafikte büyük tehlike içerisinde" diye konuştu.

PARA İÇİN YAPMAYACAKLARI ŞEY YOK

Bu yolsuzluğu aracı kaza yapan şahıslar da sıkça yapıyor. Eksper aracı incelemeye geldiğinde en ufak bir çiziği bile eksper raporuna dahil ettiren uyanıklar, ardından sigortadan yüksek ödeme alıyor. Çıkma parçalarla onardığı ve maliyetini yarıya düşürdüğü aracını şişirilmiş hasar kaydı ifadesiyle satışa çıkaran şahıslara da piyasada sıkça rastlanıyor.
Araç satın almak için 2. el araç satan bayilerle internet sitelerini dolaşırken böyle bir ifadeyle karşılaştığını belirten Nusret Kalıpçı, "Adam ilana çok temiz yazmış. Ön tampon, sol ve sağ çamurluk, kaput değişmiş. Sağ ön ve arka kapı boyalı. Sonra da 'Sigorta firması şişirdiği için ağır hasar kayıtlıdır. Mekanik aksam çok iyi' diyor. Biraz daha yüksek paraya satmak için yapmayacakları şey yok" dedi.

SİGORTA ŞİRKETİ İÇİN MAKUL DEĞİL

Şişirilmiş hasar kaydı gibi bir durumun söz konusu olamayacağını belirten Türkiye Sigorta Birliği yetkilileri ise, şu açıklamayı yaptı: "Burada kar elde etmek amacıyla düşük standartlarda onarım gerçekleştirilmesi, trafikte seyir halinde veya kaza sırasında araç güvenliğinde ortaya çıkması muhtemel aksaklıklar, insanlara can ve mal kaybı olarak geri dönebiliyor. Sigorta şirketinin hasar tutarını şişirmesi gibi bir durum sigorta şirketinin kasasından çıkacak parayı artıracağından sigortacılık mantığı açısından esasen makul bir açıklama değildir. Bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekiyor."

MALİYETİ YARI YARIYA DÜŞÜRÜYORLAR

Süreç şöyle işliyor:
* Kaza yapan aracın ihbarı sigorta eksperine ulaşıyor.
* Eksper poliçe vadesi, şasi numarası gibi bilgileri kontrol ettikten sonra aracı görüntüleyip ekspertiz hazırlıyor. Örneğin 200 bin liralık bir araçta 100 bin TL'lik hasar çıkarsa eksper bunu sigorta şirketine 'ağır hasarlı' olarak rapor ediyor. (Soltaj bedel).
* Sigorta şirketi bu ağır hasarlı aracı ihaleye çıkarıyor. Teklifi aldıktan sonra eksperi arayıp dosyasını kapattırıyor. Sıkıntı burada başlıyor. İhale ile çekme belgeli yani ağır hasarlı araçları satın alanlar aracın mukavemetini ortadan kaldırarak makyajlama yapıyor. Airbag, torpido, aydınlatma gibi yüksek maliyetli parçaları çıkmalarla değiştiriyor. Böylece maliyeti yarı yarıya düşürüyor. Bu araçları da 'şişirilmiş hasar kaydı' kelime oyunuyla satışa çıkarıyorlar.

PINAR ÇELİK
Sabah
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