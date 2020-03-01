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İnternetten para göndermek 1 TL

Bankaların ücret ve komisyon oranlarına ilişkin sınırlamalar bugün yürürlüğe giriyor. İnternetten ve mobilden 1.000 TL'ye kadar para göndermenin maliyeti 1 TL, 1.000 TL'den fazlaysa 2 TL olacak
 01 Mart 2020 08:40
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İnternetten para göndermek 1 TL

Bankaların fahiş ücret ve komisyon oranlarını sınırlandıran değişiklikler bugün yürürlüğe giriyor. Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için ise 20'den 16'ya indiriliyor. Her kalemde ücretler 3'te 1 ila 6'da 1 oranlarında düşürülüyor. Bireysel müşteriler ve ticari şirketler bundan böyle yapacakları işlemlerde bankalara daha az para ödeyecek.

AÇILIŞ ÜCRETİ KALKTI

Bankalar müşterilerine yeni EFT, havale ücretleriyle ilgili bilgilendirmeleri göndermeye başladı. Buna göre, daha önce bankaların en az 6 TL olarak kestiği mobil ve internet EFT ücreti 1 TL'ye iniyor. EFT ücreti, ATM'den yapılan işlemlerde 2 TL (eskisi 17 TL), şube ve diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL (eskisi 67 TL) olacak. İşlem tutarı 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olan işlemlerde ise bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak belirlendi. Bireysel müşterilerden kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle yılda iki adede kadar kart yenileme ücreti kaldırılıyor. Bir yılda ikiden fazla kart yenileme durumunda ise sadece kart maliyeti alınacak.

Kiralık kasa depozito bedeli finansal tüketiciler için kiralanan kasanın en fazla bir yıllık kira bedeli olarak belirlendi. Ticari müşterilerden alınan hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti kaldırılıyor. Mevcut durumda kredi tahsis ücreti kapsamında "İstihbarat ve Mali Analiz Ücreti" ile "Limit Revize ve Değerlendirme Ücreti" alınmaktaydı. Tebliğ ile bu kalemler kredi tahsis ücreti başlığı altında sadeleştirilerek tahsis edilen limitin on binde 25'i ile sınırlandırıldı. Ticari kredilerde kredi kullanım ücreti yüzde 2 seviyelerine kadar çıkarken yeni tebliğ ile en fazla yüzde 1 olarak sınırlandırıldı.

Ticari kredi kartlarında nakit avans komisyonu yüzde 1'e indi, erken ödeme komisyonu da kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda 1'e, vadesi 2 yıldan uzun olanlarda 2'ye düşürüldü.

İbrahim ACAR
Sabah
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