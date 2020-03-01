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Katil Esad'ın sicili kabarık

Esad rejiminin vahşetini rakamlar gözler önüne seriyor. Suriye'de iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu yana bir milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Bugüne kadar Esad'ın zulmünden beş buçuk milyon insan kaçtı
 01 Mart 2020 09:01
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Katil Esad'ın sicili kabarık

Rusya destekli rejim, en az 216 defa kimyasal silahla saldırdı. İlk geniş çaplı kimyasal saldırı Doğu Guta'da 2013 senesinin Ağustos ayında gerçekleştirildi. Bu saldırıda bin 400'den fazla insan öldü.

Kimyasal saldırıların bir diğeri Eylül 2016'da yapıldı. Halep'te düzenlenen kimyasal saldırıda 46 sivil hayatını kaybetti. Aynı senenin aralık ayında Hama'daki saldırıda en az 85 kişi hayatını kaybederken Nisan 2017'de İdlib'de düzenlenen saldırıda ise 100'den fazla kişi öldü.

Esad rejimi sadece son üç yılda toplamda 162 defa kimyasal silah kullandı. Suriye'de 173'ü çocuk olmak üzere 14 bin 131 kişi işkence sebebiyle öldü.

Suriye istihbaratı el-Muhaberat'ın desteğiyle rejimin bombaladığı yerdeki cesetler gömülmeden önce organları alınarak satılıyor. On sekiz binden fazla organ çalınma vakası yaşandı.

Ebru Karatosun
Türkiye
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