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Şehitlere yardıma giderken vurulan ambulans

Sağlık Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay (21), İdlib'in Balyun köyünde saldırıya uğrayan silah arkadaşlarının yardımına giderken şehit düştü. Şehidin hemen yanı başındaki ambulans da bombaların hedefi oldu. işte o ambulans Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Yardıma giden ambulansımızı bile vurdular" dediği araçtı.
 01 Mart 2020 09:23
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Şehitlere yardıma giderken vurulan ambulans

Sağlık Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay (21), İdlib'in Balyun köyünde saldırıya uğrayan silah arkadaşlarının yardımına koştu. Sağlık müdahalesi yaptığı sırada uçaklar ikinci kez bombaladı. Akay da bu bombalamada şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, "Yardıma giden ambulansımızı bile vurdular" dediği ambulans, Akay'ın silah arkadaşlarına yardıma koştuğu ambulanstı.

İdlib'de hayata döndürmeye çalıştığı silah arkadaşlarıyla birlikte şehit olan Akay için dün ailesinin yaşadığı Mersin'in Toroslar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene binlerce kişi katıldı.
DHA
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