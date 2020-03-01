1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 gündür haber alınamayan grafiker evinde ölü bulundu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 3 gündür haber alınamayan grafiker evinde ölü bulundu
 01 Mart 2020 09:43
Yazdır
3 gündür haber alınamayan grafiker evinde ölü bulundu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 3 gündür haber alınamayan grafiker evinde ölü bulundu.

Ortabağlar Mahallesi Bilgin Sokağı'nda bir apartmanın en alt katında yalnız yaşayan Deniz Kara'dan (23) haber alamayan arkadaşları, adrese gidip kontrol etti.

Dairenin ziline basıp cevap alamayan gencin arkadaşları, durumu polise bildirdi.

Eve gelen ekipler, çilingir yardımıyla içeriye girince Kara'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Gencin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma gözaltı
29 Şubat 2020 23:46		 Esenyurt'ta ortaokul öğrencisi kızlara taciz iddiasına gözaltı
29 Şubat 2020 18:23
Gülistan Doku'dan 56 gündür haber alınamıyor
29 Şubat 2020 16:33		 Bursa'da silahla vurularak taksiden atılan kadın ağır yaralandı
29 Şubat 2020 13:18
Mülteciler ile taksiciler arasında kavga çıktı
29 Şubat 2020 11:39		 Adana'da park halindeki kamyonetin altında erkek cesedi bulundu
29 Şubat 2020 11:31
Sokakta dehşet 20 dakika sürdü
29 Şubat 2020 11:13		 Afyonkarahisar'da bahçe duvarına çarpan otomobildeki iki kişi öldü
29 Şubat 2020 10:48
Yerinden çıkan rögar kapağı metrobüse saplandı: 1 yaralı
29 Şubat 2020 10:47		 Burak Yılmaz: Devletimiz bizden ne isterse yapmaya hazırız
29 Şubat 2020 10:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:54 - Minik afacan kreşten firar etti, Yargıtay tazminata hükmetti09:50 - Göçmenler akın akın sınıra gelmeye devam ediyor09:43 - 3 gündür haber alınamayan grafiker evinde ölü bulundu09:29 - İdlib'de şehit olan Mehmetçiğe ablasının son mesajları09:23 - Şehitlere yardıma giderken vurulan ambulans09:01 - Katil Esad'ın sicili kabarık08:40 - İnternetten para göndermek 1 TL08:30 - İkinci el otoda 'hasar kaydı' aldatmacası08:15 - 126 milyar Ş'lık ticarete virüs gölgesi08:00 - FETÖ'cüler İrancı kesildi
07:50 - Meteorolojiden iki bölgeye çığ tehlikesi uyarısı-Haritalı07:41 - Bakan Akar ve Komutanlar sınırın sıfır noktasında07:30 - Esed'e 9 yılın en ağır darbesi07:26 - 47 bin göçmen Türkiye'den ayrıldı07:15 - Çin'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 872'ye çıktı06:55 - Kamu kurumlarında yaşanan etik ihlaller nasıl durdurulacak?06:43 - Avustralya'da koronavirüsten ilk can kaybı06:26 - Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
İdlip'te rejime verilen süre doldu
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi
İnternetten para göndermek 1 TL
FETÖ'cüler İrancı kesildi
Esed'e 9 yılın en ağır darbesi
Öğretim Elemanı atama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
İkinci el otoda 'hasar kaydı' aldatmacası
47 bin göçmen Türkiye'den ayrıldı
Ankara'da Rus Sputnik çalışanlarına yönelik protesto
1 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kadının erkeğin kaburgasından yaratılması 1
maria sharapova'nın tenisi bırakması 1
12 yaşından küçük çocukların topa kafa vurmalarının yasaklanması 1
zalgiris kaunas 1
sır 2
yunanistan'ın kara sınırını otobüsle kapatması 2
27.02.2020 alba berlin vs bayern münih maci 1
27.02.2020 idlib'te 9 askerimizin şehit olması 8
ben genelkurmay cumhurbaşkanı Başbakanınızım 1
seni sevmeyen ölsün 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam