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Göçmenler akın akın sınıra gelmeye devam ediyor

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığını duyurmasının 3'üncü gününde de göçmenler akın akın sınıra gelmeye devam ediyor. Göçmenlerin kilometrelerce süren sınırdaki yürüyüşü havadan drone ile de görüntülendi
 01 Mart 2020 09:50
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Göçmenler akın akın sınıra gelmeye devam ediyor

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığını duyurmasının 3'üncü gününde de göçmenler akın akın sınıra gelmeye devam ediyor. Göçmenlerin kilometrelerce süren sınırdaki yürüyüşü havadan drone ile de görüntülendi.

Türkiye tarafından sınır kapılarının açıldığının duyurulduğu ilk andan itibaren Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce göçmen akın akın Edirne'de bulunan Yunanistan sınır kapısına doğru gelmeye başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen göçmenlerin sayısı saatler geçtikte artarken, binlerce kilometrelik yürüyüş sabah erken saatlerinde görüntülendi. Denizli'den geldiğini ve 2 gündür yolda olduklarını ifade eden bir göçmen, soğuk havaya rağmen yürüdüklerini söyledi. Kilometrelerce uzunluktaki göçmenlerin Avrupa yolu yürüyüşü drone ile havadan da görüntülendi.
İhlas Haber Ajansı
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