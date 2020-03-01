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'Alo 170' hattına 10 yılda 100 milyonun üzerinde çağrı geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İletişim Merkezi Alo 170"e geçen yıl toplam 14.8 milyon, son 10 yılda ise 100 milyonun üzerinde çağrı geldiğini açıkladı
 01 Mart 2020 10:31
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'Alo 170' hattına 10 yılda 100 milyonun üzerinde çağrı geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İletişim Merkezi Alo 170"e geçen yıl toplam 14.8 milyon, son 10 yılda ise 100 milyonun üzerinde çağrı geldiğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İletişim Merkezi Ala 170 hattı, Türkiye ve dünyanın her yerinden çalışma hayatı ile ilgili her türlü soru, görüş, öneri, dilek, ihbar ve şikayetleri 10 ildeki merkezlerde bin 567 personeli ile cevaplıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İletişim Merkezi Alo 170'e geçen yıl toplam 14,8 milyon, kurulduğu günden bugüne kadar son 10 yılda 100 milyonun üzerinde çağrı geldiğini açıkladı. 2020 yılı başından bugüne kadar Alo 170'e 2 milyonun üzerinde çağrı geldiğini aktaran Bakan Selçuk, "Alo 170 iletişim merkezimiz, bakanlığımızın yanı sıra bağlı kurum ve kuruluşlarımızdan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu olmak üzere 190 farklı konu başlığında yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat esasına dayalı kesintisiz hizmet sunmaktadır. Kamu hizmetindeki dijitalleşme sayesinde bürokrasiyi azaltarak hızlı, etkin, maliyetsiz ve aracısız bir hizmet alma mekanizması oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Alo 170 çalışanları 355 bin saatin üzerinde eğitim aldı

Alo 170 çalışanlarının çalışma hayatına dair güncellenen konu ve mevzuatlar hakkında belirli periyotlarla eğitim aldığını bildiren Selçuk, "Hizmet kalitemizi en iyi hale getirmek için Alo 170 çalışanlarına bugüne kadar 355 bin saatin üzerinde eğitim verildi" dedi.

İletişim Merkezine gelen çağrıların yüzde 92'sinin görüşme sırasında anında çözüldüğünün altını çizen Bakan Selçuk, detaylı araştırılması ve incelenmesi gereken konuların birimlere yönlendirilerek iki iş günü içinde sonuçlandırıldığını belirtti.

Memnuniyet yüzde 93

Geçen yıl merkeze gelen çağrıların yüzde 92'si ilk kontakta çözüme kavuşturuldu. Alo 170 hattına yönelik vatandaş memnuniyeti yüzde 93 olarak gerçekleşti. Ankara, Bayburt, Elazığ, Karaman, Kütahya, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak olmak üzere 10 ilde bin 567 personel çağrı merkezlerinde hizmet veriyor. İletişim Merkezine vatandaşların bağlanma süresi ortalama 3 saniye iken, yoğun mesai günlerinde maksimum 180 saniye oldu. İletişim Merkezi'nde bugüne kadar 9 milyon 200 bin dakikanın üzerinde memnuniyet odaklı dış arama yapılırken, hattın hizmetleri kapsamında geçen yıl 5 uzman psikolog tarafından yaklaşık 17 bin vatandaşa mobbing desteği sağlandı.
İhlas Haber Ajansı
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