'Personel aranıyor' ilanları ile dolandıran 4 kişi tutuklandı
|01 Mart 2020 10:36
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Mersin'de gazete ve internet siteleri üzerinden "Gemi adamı ve personeli aranıyor" ilanı vererek 408 kişiyi 840 bin lira dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen organize suç örgütü üyesi 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Gazete ve internet sitelerine ilan verip, dolgun maaşla iş garantisi vaadinde bulunarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 19 zanlının ardından bir şüpheli daha emniyete gelerek teslim oldu. Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takiple 5 firmanın ilanlar aracılığıyla denizcilik kursları düzenlediklerini, mağdurlardan bu işlemler karşılığında bin 500 ila 3 bin lira aldıklarını, başvuruda bulunanlara hazırladıkları sahte evrakı doldurttuklarını tespit etmişti. Ekipler, çeşitli illerden 408 kişinin dolandırıldığını belirlemişti.
Organize suç örgütünün adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16'sı kadın 19 şüpheli yakalanmıştı. Firmalardaki aramalarda dolandırıcılık görüşmelerine ait notlar, şirket görüşmelerinde kullanılan 26 cep telefonu ve 408 kişiden 840 bin lira alındığına dair evrak ele geçirilmişti.
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