Virüs yayılmaya devam ediyor... En son Ermenistan'da tespit edildi
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 kişide korona virüsü tespit edildiğini bildirdi
|01 Mart 2020 10:46
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 kişide korona virüsü tespit edildiğini bildirdi.
Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüsü Türkiye'nin komşu ülkelerinde de görülmeye devam ederken, son olarak Ermenistan'da virüse rastlanıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "28 Şubat'ta eşiyle birlikte İran'dan Erivan'a dönen 29 yaşındaki bir kişide virüs tespit edildi" ifadelerini kullandı.
Hastanede karantinaya alınan hastanın ilk testlerinde virüsün seviyesinin yüksek boyutta olmadığını belirten Paşinyan, 29 yaşındaki hastanın temas ettiği herkesin tespit edilip karantina altına alınacağını duyurdu.
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