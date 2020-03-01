Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ile Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği bölgede, yağışlar Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar, Erzincan ve Iğdır'da yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 5, Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan, Ağrı ve Erzurum'da 2 derece ölçüldü. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 12, Erzincan'da 9, Erzurum ile Ağrı'da 3, Ardahan'da 2 ve Kars'ta 1 derece olacağı öngörülüyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Cıbıltepe'de 75, Palandöken'de 70 ve Konaklı'da 45 santimetre kaydedildi.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

- Kars

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı, ilkbaharın ilk gününde Kars'ta etkisini sürdürdü. Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Mart ayına karla giren Kars'ta, belediye ekipleri kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ekipleri de yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar, Sarıkamış ilçesinde de etkili oldu. İki gündür devam eden kar yağışıyla kar kalınlığı ilçede 20, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 30 santimetre ölçüldü.

Ağaçlar, bitkiler karla kaplanırken sürücüler yollarda kontrollü şekilde ilerleyebiliyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

- Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Gece özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar, kent merkezine de yağdı. Kısa süreli yağan kar sonucu il merkezi beyaza büründü.