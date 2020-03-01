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Marmaray aktarmalarında sefer aralığı azalıyor, kapasite artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: Marmaray'a yoğun yolcu talebini karşılamak amacıyla TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında, Zeytinburnu-Söğütlüçeşme arasında 8 dakika aralıklarla yapılan seferler, Maltepe'ye kadar uzatıldı
 01 Mart 2020 11:03
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Marmaray aktarmalarında sefer aralığı azalıyor, kapasite artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Marmaray'a yoğun yolcu talebini karşılamak amacıyla TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldığını belirterek, "Zeytinburnu ile Söğütlüçeşme arasında 8 dakika aralıklarla yapılan seferler Maltepe'ye kadar uzatıldı. 2 Mart Pazartesi günü itibarıyla Zeytinburnu ile Maltepe arasındaki sefer aralıklarının düşmesiyle hem aktarmasız giden yolcu sayısı hem de kapasite artmış olacak." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Ekim 2013'te hizmete verilen Marmaray'ın, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, Marmaray'ı da içine alan Gebze-Halkalı arasında 76 kilometrelik mesafede 285 seferle işletmecilik yapıldığını bildirdi.

Seferlerin yolcu yoğunluğu göz önünde bulundurularak iç ve dış döngü olarak planlandığını anlatan Turhan, vatandaşların Marmaray'a taleplerinin gün geçtikçe arttığını aktardı.

Yoğun yolcu talebini karşılamak amacıyla TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldığını anlatan Turhan, "Bu çalışma kapsamında Zeytinburnu ile Söğütlüçeşme arasında uygulanan iç döngü banliyö trenlerinin güzergahı, 2 Mart Pazartesi günü itibarıyla Maltepe'ye kadar uzatılarak, bu bölgede sefer aralıkları 8 dakikaya düşürülecek. Böylece Zeytinburnu ile Maltepe arasında işletilecek iç döngü banliyö trenlerinin parkuru, 9 istasyon daha uzamış olacak. Yaklaşık 60 bin vatandaşımız, Söğütlüçeşme'de aktarma yapmadan işine gücüne gidebilecek." diye konuştu.

Turhan, bu düzenlemeyle sadece sefer sıklığının değil, yolcu kapasitesinin de artacağını dile getirerek, "Marmaray'da şu anda günde 450 bin ile 500 bin arasında yolcu taşıyoruz. Marmaray'a entegre olacak diğer metro projelerinin işletmeye alınmasıyla bu rakam, 1 milyonun üzerine çıkacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul kent içi ulaşımının ana omurgasını oluşturan Marmaray'a, 5 metro, 1 metrobüs hattından aktarma yapıldığına dikkati çeken Turhan, "Gelecekte Avrupa yakasında 3, Anadolu yakasında 4 olmak üzere toplam 7 metro hattı daha inşası tamamlanarak Marmaray' a entegre olacak. Bu sayede daha fazla vatandaşımız rahat ve kolay bir şekilde iki kıta arasını 4 dakikada geçecek, Marmaray'ın konforundan faydalanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Marmaray'ın kent içi toplu ulaşımında etkin hale gelmesiyle rahat, konforlu, hızlı ulaşım imkanı sunulurken, kara yolu araç kullanımın azaldığını vurgulayan Turhan, buna bağlı olarak hem zehirli gaz salınımının önemli oranda düştüğünü hem de ulaşımda geçen sürenin azalarak önemli oranda zaman tasarrufu sağlandığını kaydetti.

- "Marmaray, köprülerdeki araç geçişlerini azalttı"

Turhan, Marmaray'ı kullananların ulaşıma daha az zaman harcadığını, ulaşımda geçireceği zamanı işinde, gücünde, ailesiyle değerlendirdiğini söyledi.

Dünya şehri olan İstanbul'un, tarihi ve doğal yapısının da korunduğunun altını çizen Turhan, Marmaray'ın hizmete girmesiyle 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindeki araç geçişlerinin azaldığını bildirdi.

Köprülerden geçişlerde yüzde 5,4'lük azalma olduğu bilgisini veren Turhan, günlük ortalama trafiğe çıkmayan 30 bin araç dolayısıyla 229 bin ton zehirli gaz salınımının önlendiğini ve 5 milyon dolarlık zehirli gaz maliyetinin ortadan kalktığını ifade etti.

Anadolu Ajansı
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