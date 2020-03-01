Milli Balistik Merkezi'nin 2022'nin sonunda tamamlanması planlanıyor
|01 Mart 2020 11:11
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Balistik Test Merkezi'nin 2022 yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile tüm güvenlik birimleri tarafından ortak bir şekilde planlandığını belirtti.
Test merkezinin Gölbaşı'nda bulunan Kriminal Daire Başkanlığı Yerleşkesi'nin yanına kurulacağını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:
"Bizim için böyle bir Milli Balistik Merkez önemli. Sebebi, biz özellikle bu deneylerimizi ve bu laboratuvar çalışmalarımızı yurt dışında yaptırıyorduk. Çok gelişmiş bir merkezin altyapı hazırlıkları başlıyor. Zannediyorum bu yılın yarısından itibaren bina ve inşa faaliyetleri başlayacak. Çok çabuk bir zaman içerisinde Türkiye'nin Milli Balistik Merkezi olabileceğini ifade etmek istiyorum.
Özellikle savunma sanayinde faaliyet gösteren firmalarımızın üretmiş oldukları hafif ateşli silah mühimmat ve balistik koruyucu yelek, araç, zırh, cam, ayrıca kamunun aldığı, alacağı savunma sanayi ürünlerinin uluslararası standartlara uygun olup olmadığı amacıyla yurtdışına yapılan test ve muayenelere 2005-2015 yılları arasında 130 milyon dolar ödenmiş."
Kriminal Daire Başkanlığı'nın Milli Balistik Test Merkezi'nin kurulması çalışmalarına 2015'te başladığını hatırlatan Soylu, "Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde bugün gelinen aşamada proje, ilgili kurullardan onay alarak bütçesi ayrıldı. Avan Projesi ve fizibilite çalışmaları yapılan merkezin 2022'nin sonuna kadar bitmesi planlanıyor." diye konuştu.
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