Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarının öğretim görevlisi hakkı yeniden kaldırıldı!

Hatırlanacağı üzere, 31 Temmuz 2019 tarihli haberimizde; Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından 2019/150 sayılı Esas sayılı dosyanın incelenmesi sonucunda; tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına atanacaklarda en az tezli yüksek lisans mezunu olma şartının aranmasının daha önce yürürlükte bulunan kurallara göre eğitim hayatına ve akademik kariyerine devam edenlerin veya yürürlükteki şartlara göre akademik çalışma hayatına başlamış kişilerin başka bir kadroya başvurabilmeleri konusundaki haklı beklentilerinin ihlal edilebileceği, ayrıca dava konusu yönetmelikte tezsiz yüksek lisans mezunu olmuş kişilere dair bir geçiş düzenlemesinin olmadığı gerekçeleriyle "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan "EN AZ TEZLİ" ibaresinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULDUĞUNU gündeme getirmiştik.

Ayrıca, alınan bu kararın nihai olmadığını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilebileceğini de yazımızda ifade etmiştik.

Yürütme durdurma kararının yerine getirilmesi gerektiğinden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 03 Ekim 2019 tarihinde yönetmelikte düzenleme yapılarak tezsiz yüksek lisans mezunları için bir geçiş düzenlemesi yapıldı. Buna göre, 14 Mart 2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisansa kayıtlı olup, 09 Kasım 2018 tarihinden önce mezun olanlara meslek yüksekokullarının öğretim görevlisi kadrolarına başvuru hakkı getirildi. Ancak, bu kapsamda başvurup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının üç yıl süre ile yapılması ve bu süre içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şart koşulmuştur. Bu süre zarfında alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmayarak ilişiklerinin kesilmesi de hüküm altına alınmıştır.

Ancak, 01 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile tezsiz yüksek lisans mezunlarına getirilen bu imkan yeniden kaldırılmıştır. Sadece, bu düzenlemeden evvel ilgili kadrolara atama işlemleri devam eden veya tamamlanmış olan tezsiz yüksek lisans mezunlarının atamalarının yapılacağı ifade edilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bu düzenlemenin yapılmasındaki temel sebep, yukarıda bahsettiğimiz üzere Danıştay Sekizinci Dairesinin kararına yapılan itiraz sonrası bu sefer Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının haklı bulunmasıdır!

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