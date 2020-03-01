Rus gazeteci: Türk askerinin SİHA bombardımanları savaşın seyrini değiştirdi
|01 Mart 2020 11:20
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İdlib'deki son durumu yerinde inceleyen Rus gazeteci Evgeniy Poddubnyy, "Türk askeri kısa sürede bölgeye konuşlandı. İHA ve SİHA'lar ile bombardımanlarla savaşın seyrini değiştirdi. Türkler hareket eden her şeyi vuruyor, bu bir motosiklet olsa bile" dedi.
İdlib'de Rusya destekli rejim güçlerinin saldırıları devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'deki askeri başarısının yanı sıra teknolojik başarısı da Rusya'da gündeme geldi. Rusya'nın en tanınan savaş muhabirlerinden olan Evgeniy Poddubnyy, İdlib'de yaşanan çatışmaları tam yerinde takip ederken, takipçilerine son gelişmeleri aktardı.
Rejim güçlerinin Türk askerinin bulunduğu noktalara saldırılarını anlatan Poddubnyy, Türk askerinin bu anlarda kayıplar verdiğini ancak her şeyin tersine döndüğünü söyledi. Poddubnyy, "Türk askeri kısa sürede bölgeye konuşlandı. İHA ve SİHA'lar ile bombardımanlarla savaşın seyrini değiştirdi. Türkler hareket eden her şeyi vuruyor bu bir motosiklet olsa bile" dedi.
Türk askerinin saldırılarının yanı sıra havadan saldırılarına da dikkat çeken Poddubnyy, "Savaşın seyri değişti. Türk ordusuna ait İnsansız Hava Araçları (İHA) İdlib üzerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu rejim güçlerine en büyük tehdit. Bekliyoruz" şeklinde konuştu. Poddubnyy ayrıca çektiği görüntülerde Türk İHA'ların bombardımanı sırasında oluşan çukurlar, rejim güçleri araçlarına verdiği tahribatlar ve rejim unsurlarının kayıplarına dair bilgiler aktardı.
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