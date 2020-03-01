1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kripto hesaplardan yapılan sığınmacı provokasyonlarına dikkat!

Uzmanlar, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği hava saldırısının ardından sosyal medyada Türk bayraklı profil fotoğrafı ve milliyetçi söylemlerle takipçi toplayan kripto hesapların manipülasyon ve provokasyon yaptığı konusunda uyarılarda bulundu
 01 Mart 2020 11:23
Yazdır
Kripto hesaplardan yapılan sığınmacı provokasyonlarına dikkat!

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği hava saldırısının ardından sosyal medya platformlarında profillerine Türk bayrağı koyarak milliyetçi söylemlerle takipçi toplayan kripto hesapların manipülasyon ve provokasyon amacıyla kullanıldığı konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor.

Uzmanlar, çoğunlukla gerçek kişileri temsil etmeyen, sahte fotoğraflar, görseller ve ses kayıtları paylaşan anonim hesapların bazılarının yabancı istihbarat servisleri tarafından yönetildiğini belirterek, bu hesaplardan Türkiye'deki sığınmacılara yönelik kin ve nefreti artırıcı çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyanın denetimsiz bir yapıya sahip olması nedeniyle algı yönetimi, manipülasyon ve dezenformasyona açık olduğunu söyledi.

Kırık, toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren hassas dönemlerde bilgi kirliliğinin had safhaya ulaştığını ifade ederek, "Provokasyon amacıyla yapılan paylaşımlar bu tip hassas dönemlerde giderek artış gösteriyor. İkna etmek ve algı oluşturabilmek adına açılan sahte hesaplar öncelikle Türk bayraklarıyla donatılıyor, ardından milliyetçi söylemler içeren iletiler atılıyor. Yeterli ilgi ve beğeniyi gördükten sonra, bu hesaplardan, Türk Silahlı Kuvvetleri ile devletin kurumlarını küçük düşürücü, sahte fotoğraflar, görseller ve ses kayıtları paylaşılıyor. Böylelikle vatandaşların hassas olduğu dönemlerde, duygularıyla oynanıyor. Bu tip algı operasyonları yapan hesapların bazılarının Türkiye'ye karşı diğer devletlerin istihbarat servisleri tarafından da yönetilebilmesi olağandır." diye konuştu.

Rejim unsurlarının İdlib'deki hava saldırısının ardından sosyal medyada algı çalışmalarının hızla arttığına dikkati çeken Kırık, kripto hesaplarla Türkiye'nin haklı operasyonlarının itibarsızlaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

- "Amaçları halkı kin ve nefrete sürüklemek"

Sosyal medyada sığınmacılara yönelik birtakım çarpıtılmış fotoğraf ve videolarla halkın kin ve nefrete sürüklenmesinin amaçlandığını ifade eden Kırık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şekilde, operasyonların itibarsızlaştırılması ve sığınmacılardan nefret edilmesi hedefleniyor. Eş zamanlı bir şekilde yapılan provokatif paylaşımlarla vatandaşların Türk Silahlı Kuvvetlerine ve devlete olan inancının kaybedilmesi isteniyor. Bu tip paylaşımlarla amaçlanan; hedef çarpıtma, hedef saptırma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamadır. Sosyal medya teröristleri geçmişte yaşanan görseller ve videoları paylaşarak terör örgütü propagandası yapıyor. Montajlanan, çarpıtılan, saptırılan içeriklerle birlikte halkın tahrik edilmesi isteniyor. Anonim hesapların bu tip dönemlerde sayısal olarak arttığı göze çarpıyor. Sosyal medyada oluşturulan nefret söylemiyle birlikte vatandaşların yanlış bilgilendirilmesi hedefleniyor. Terörle Mücadele Kanununun ilgili maddesi kapsamında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Kanunlara Uymamaya Tahrik, Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçtur. Dolayısıyla bu tip dönemlerde soğukkanlı kalarak, sosyal medya okuryazarı olmak büyük önem arz etmektedir. Sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve algı operasyonlarına kapılmamak son derece mühim."

Mesaj paylaşmak için devletin resmi kurum ve kuruluşlarının açıklamalarını beklemenin bilgi kirliliğiyle mücadele noktasında önemli olduğunu bildiren Kırık, sosyal medyadaki provokatif paylaşımların, bağlantı adresleri ve ekran görüntüleriyle birlikte Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 'siber@egm.gov.tr' elektronik posta adresine şikayet edilmesi gerektiğini kaydetti.

- "Kriz ortamlarında daha aktif çalışıyorlar"

Siber güvenlik uzmanı Sedat Coşkun ise sosyal medyada gerçek fikirlerini saklayarak algı operasyonlarında görev alan hesapların kripto olarak adlandırıldığını söyledi.

Bu tür hesapların Twitter'da yoğun bir şekilde bulunduğunu kaydeden Coşkun, kriz ortamlarında daha aktif çalışan bu hesapların, bilgi kirliğinin fazlalaştığı süreçte kitleleri yönlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.

İdlib'de Türk askerini hedef alan hava saldırısının ardından kripto hesapların yoğun olarak devreye sokulduğunu vurgulayan Coşkun, "Kripto hesaplar, saldırının ardından şehit sayısının yüzlerce olduğu yalanını yaydılar. Ordumuzun amaçsız bir şekilde orada olduğunu iddia eden bazı iletiler attılar. Ayrıca, kripto hesapları yönetenler, Suriyeli sığınmacıların ülkeyi kaosa sürükledikleri ve bu insanların rejime iade edilmeleri gerektiğine dair iletileri Türk Silahlı Kuvvetlerinin mücadelesi sırasında sıklaştırdılar." değerlendirmesini yaptı.

- Kripto hesapları nasıl anlarız?

Coşkun, kripto bir hesabın, gerçek amacının tam karşıtı bir sosyal medya profiline sahip olduğunu, paylaştığı içerik ile profili arasında fikir ayrılıklarının tespit edilebileceğini kaydederek, şu tespitleri yaptı:

"Örneğin; kripto hesaplarla Türk bayrağını profil resmi yapıp, ilk dönemlerde milliyetçi iletiler atarak, kaos günlerinde terör örgütlerinin istediği algıyı güçlendirecek iletiler paylaşabilirler. Milliyetçi bir kitleden oluşan takipçilerini, gerilimin yoğun olduğu süreçlerde yönlendirebilirler. Kripto hesaplarda, genellikle provokasyona yönelik, sağduyudan uzak sert bir dil vardır. Söz konusu iletilerle 'Bu hesap da bunları söylüyorsa galiba haberler doğrudur' şeklinde düşünmeniz sağlanmak istenir. Kripto bir hesap, çok önceden açılmış, sanal bir kimlik oluşturmayı başarmış ya da yeni açılmış olabilir. Bu hesaplarda, spesifik olayların ardından hızlıca bir liderin fotoğrafı profil resmi yapılabilir. Biyografi alanı profil resmine uygun doldurulur, ardından apayrı bambaşka iletiler atılabilir. Bu hesapları yönetenler yakalanmayacağını düşünerek, daha cesur ifadeler kullanırlar. Eğer bir kişi günlük haber alma ihtiyacını sosyal medyadan karşılıyorsa mutlaka resmi kaynakların hesaplarını takip etmeli."

Kripto hesaplar tarafından açıldığı bilinen etiketlere, karşı çıkmak için bile olsa yazılmaması ve popüler hale getirilmemesi gerektiğini ifade eden Coşkun, böylece algı mühendisliğinin büyük kitlelere ulaşmasının önüne geçilebileceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kapan-7 Karadağ Operasyonu başlatıldı
01 Mart 2020 10:14		 Şehitlere yardıma giderken vurulan ambulans
01 Mart 2020 09:23
FETÖ'cüler İrancı kesildi
01 Mart 2020 08:00		 Esed'e 9 yılın en ağır darbesi
01 Mart 2020 07:30
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi
01 Mart 2020 02:07		 İdlip'te rejime verilen süre doldu
01 Mart 2020 01:24
MSB: Esad rejiminin 1.877 unsuru etkisiz hale getirildi
29 Şubat 2020 21:42		 SİHA'ların rejime verdiği zarar PKK yandaşlarını korkuttu
29 Şubat 2020 21:28
İdlib'de İran destekli 21 terörist öldürüldü
29 Şubat 2020 20:18		 İdlip'te, rejim komutanlarının toplantısı vuruldu
29 Şubat 2020 18:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:56 - Küçük kızın bomba sesinden korktuğu anlar yürek sızlattı11:53 - Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih belli oldu11:50 - Şehit cenazesinde duygulandıran fotoğraf11:43 - Zorlu mesleklerin kadın adayları liseden yetişiyor11:35 - Tayland'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm11:30 - Bilim insanlarından 'maske kullanımını abartmayın' uyarısı11:27 - İngiltere güvenli tatil için 'Türkiye'yi önerdi11:23 - Kripto hesaplardan yapılan sığınmacı provokasyonlarına dikkat!11:20 - Rus gazeteci: Türk askerinin SİHA bombardımanları savaşın seyrini değiştirdi11:20 - Anayasa Mahkemesi 45 bireysel başvuruyu karara bağladı
11:17 - Sputnik isimli haber ajansı çalışanlarına gözaltı11:14 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?11:11 - Milli Balistik Merkezi'nin 2022'nin sonunda tamamlanması planlanıyor11:10 - Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarının öğretim görevlisi hakkı yeniden kaldırıldı!11:08 - Yetkisiz çakar kullanmaktan 4 ayda 2 bin 70 kişiye ceza kesildi11:03 - Marmaray aktarmalarında sefer aralığı azalıyor, kapasite artıyor10:51 - Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor10:46 - Virüs yayılmaya devam ediyor... En son Ermenistan'da tespit edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
İnternetten para göndermek 1 TL
İdlip'te rejime verilen süre doldu
Esed'e 9 yılın en ağır darbesi
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi
FETÖ'cüler İrancı kesildi
İkinci el otoda 'hasar kaydı' aldatmacası
Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358
Öğretim Elemanı atama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Şehitlere yardıma giderken vurulan ambulans
Sputnik isimli haber ajansı çalışanlarına gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sır 2
ice man 1
28.02.2020 alex de souza tweeti 3
Suriyeli mültecilere avrupa kapıları açıldı 8
27.02.2020 idlib'te 9 askerimizin şehit olması 4
maria sharapova'nın tenisi bırakması 1
Bağırarak konuşmak 3
yunanistan'ın kara sınırını otobüsle kapatması 2
ne kaybı yahu kayıp falan yok 2
belki şehit veriyoruz ama karşılığında ciddi kayıplar verdiriyor 3
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam