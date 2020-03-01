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İngiltere güvenli tatil için 'Türkiye'yi önerdi

İngiltere'de yayımlanan bir gazetenin, yeni tip koronavirüs tehdidi açısından tatil için güvenli ülkeler arasında Türkiye'yi göstermesi, İngilizlerin gözdesi Muğla'daki turizmcileri mutlu etti
 01 Mart 2020 11:27
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İngiltere güvenli tatil için 'Türkiye'yi önerdi

İngiltere'de bir gazetenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi açısından tatil için güvenli ülkeler arasında Türkiye'yi göstermesi, İngilizlerin gözde tatil kenti Muğla'daki turizmcileri sevindirdi.

İngiltere'nin Daily Express gazetesi, 10 Nisan'da başlayacak paskalya tatilini yurt dışında geçirmek isteyenlere, koronavirüs tehdidi olmayan Türkiye'yi önerdi.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra üst düzey konaklama imkanıyla da çok sayıda yabancı turisti ağırlayan Muğla, geçen yıl yine en çok İngilizleri misafir etti.

Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi önemli destinasyonlara sahip Muğla, İngilizlerin gözde turizm merkezleri arasında ilk sırada yer alıyor. Kente tatil için gelen İngilizlerden bazıları, sonraki yıllarda tekrar ziyaret ettikleri bölgeye yerleşiyor.

Muğla'ya 2019'da gelen yabancı turist sayısı 2018'e göre yüzde 16 artışla 3 milyon 266 bin 650'ye ulaştı.

- Türkiye'de istedikleri her şeye rahatça ulaşıyorlar

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de koronavirüse rastlanmamasının çok olumlu bir durum olduğunu söyledi.

Virüsün bulunmadığı sayılı ülkelerden Türkiye'de güvenli tatil yapılabileceğini aktaran Kavala, turizmin rekorlarla yüz güldürdüğünü dile getirdi.

İngilizlerin bugüne kadar Türkiye'de arzu ettikleri her şeye rahatça kavuşabildiğini vurgulayan Kavala, "İngilizler Türkiye'de her şeyi rahatça buldukları için yıllardır burayı tercih etmeye devam ediyor. Burada her türlü hizmeti, samimiyeti, iyi niyeti, güler yüzlü insan yapısını ve dostlukları buluyorlar." diye konuştu.

- "Sadece paskalya değil, bütün sezonu güzel geçiririz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ise tatil önerisinde ilk sıralarda Türkiye'nin gösterilmesinin kendilerini gururlandırdığını kaydetti.

Çalışmaların bu titizlikle devam etmesi durumunda turizmde çok olumlu gelişmeler yaşanacağını vurgulayan Esin, "Sağlık Bakanlığımız güzel işler çıkarıyor. Güzel çalışıyor. Sadece paskalya değil, bütün sezonu güzel geçiririz. Rezervasyon artışı vardı. Güvenilir tatil ülke olmamız daha da rezervasyonu artırır." dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise İngiltere'deki en popüler destinasyonun Marmaris bölgesi olduğunu söyledi.

Marmaris'in küresel sıkıntıların yaşanmadığı bir bölge olduğuna işaret eden Bülbüloğlu, "Ülkemiz her yönden güvenli. Bütün İngilizleri bekliyoruz. Onların da ilgisinin çok büyük olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Türkiye'ye hayran kalıp dönüyorlar

Fethiye'de 20 yıldır yaşayan İngiliz vatandaşı Julie Miller Dally, Türkiye'ye aşık İngilizler akraba ve arkadaşlarını Türkiye'ye davet ettiklerini söyledi.

Fethiye'de 13 yıldır yaşayan Robert Phelps ise tatil için geldiği Fethiye'den ayrılamadığını, Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri açısından muhteşem bir yer olduğunu vurguladı.

Phelps, "Türkiye'ye ilk kez gelen İngiliz dostlarımız, yakınlarımız da buraya hayran olarak geri dönüyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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